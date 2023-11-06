Λογαριασμός
Πόθεν Έσχες: Διευκρινίσεις Βαρβιτσιώτη για τα 122 ακίνητα στη δήλωσή του

«Πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα παρουσιαστεί ορθά η περιουσιακή μου κατάσταση και δεν θα υπάρξει διαστρέβλωση της πραγματικότητας» δήλωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας

Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης

Ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο X (πρώην Twitter) σχετικά με τα 122 ακίνητα που εμφανίζονται στη δήλωση «πόθεν έσχες» του δημοσίευσε ο πρώην υπουργός Ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εξήγησε ότι «από το σύνολο των εγγραφών της δήλωσής του, οι περισσότερες αφορούν διαφορετικά δικαιώματα σε ένα και μόνο κτίριο γραφείων όπου υποχρεωτικά κάθε δωμάτιο εμφανίζεται ως μια ξεχωριστή εγγραφή».

Η ανάρτησή του

«Με αφορμή τη δημοσιοποίηση των δηλώσεων “Πόθεν Εσχες” επισημαίνω για πολλοστή φορά ότι από το σύνολο των εγγραφών της δήλωσής μου οι περισσότερες αφορούν διαφορετικά δικαιώματα σε ένα και μόνο κτίριο γραφείων όπου υποχρεωτικά κάθε δωμάτιο εμφανίζεται ως μια ξεχωριστή εγγραφή.

Σημειώνω ακόμη ότι στα δικαιώματα αυτά το ποσοστό συμμετοχής μου δεν υπερβαίνει το 11%. Πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα παρουσιαστεί ορθά η περιουσιακή μου κατάσταση και δεν θα υπάρξει διαστρέβλωση της πραγματικότητας».

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης πόθεν έσχες ακίνητα
