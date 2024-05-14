Επίδειξη δύναμης της «νέας Τουρκίας» θέλει να κάνει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στους υψηλούς προσκεκλημένους του, και στον κόσμο, με το προεδρικό ανάκτορο της Άγκυρας, που κάνει τον Λευκό Οίκο να μοιάζει… ταπεινός. Ο Τούρκος πρόεδρος επέμεινε να γίνει το «λευκό παλάτι» του, παρά τις έντονες αντιδράσεις για διασπάθιση πακτωλού χρημάτων και μάλιστα σε μια περιοχή που είχε κηρυχθεί από τον Κεμάλ εθνικό πάρκο.

Το προεδρικό ανάκτορο του Ερντογάν στην Άγκυρα είναι στην πραγματικότητα ένα αχανές συγκρότημα, ένα συνεδριακό κέντρο έκτασης 300.000 τετραγωνικών μέτρων (5,100 τετραγωνικά μέτρα ο Λευκός Οίκος...) με 1.150 δωμάτια και προεδρική κατοικία. Το επονομαζόμενο «Λευκό Παλάτι» παραπέμπει ευθέως στο όραμα του Ερντογάν για μια νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως άλλωστε και οι 16 προεδρικοί φρουροί που συχνά πλαισιώνουν τον Τούρκο ηγέτη στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου υποδοχής.

🔴 Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın inşaat işlerini yapan bir şirket, internet sitesinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın makam odasının fotoğraflarını paylaştı. pic.twitter.com/TZYYOAGXuR — dokuz8haber (@dokuz8haber) May 8, 2024

Στους αχανείς χρυσοποίκιλτους χώρους του (στα όρια του κιτς ή πέρα από τα όρια του κιτς), «βαρυφορτωμένους» με μάρμαρο, με τα ακριβότερα χαλιά, με αίθουσες συνεδρίων, μετά από άλλες αίθουσες συνεδρίων για τους κυβερνητικούς και κομματικούς αξιωματούχους, με συντριβάνια, με το πολυτελές γραφείο του Τούρκου προέδρου, και το υπόγειο σύμπλεγμα σε ενδεχόμενο πυρηνικής επίθεσης βλέπεις την εικόνα της σημερινής Τουρκίας της υπερβολής μέσα από τα μάτια του Ερντογάν.

Για να χτιστεί το Λευκό Παλάτι, ο Ερντογάν έπρεπε να αντιμετωπίσει για… μια ακόμα φορά τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Ο ιδρυτής της τουρκικής δημοκρατίας, είχε διαμορφώσει σε αυτή την έκταση ένα εθνικό πάρκο που έως το 2014 ήταν προστατευμένο στην Τουρκία. Ο Ερντογάν αγνόησε την κεμαλική κληρονομιά, υπερκέρασε τις απαγορεύσεις και τα έργα ξεκίνησαν. Σύμφωνα με την κυβέρνηση Ερντογάν, το έργο έχει στοιχίσει «μόνο» 536 εκατομμύρια ευρώ. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο όμως ακόμα και για 3 δισεκατομμύρια ευρώ πραγματικό κόστος.

— AK Parti (@Akparti) May 6, 2024

Beyaz Saray ABD başkanlarının hem çalışma ofisi, hem de ikametgâhı



ABD Beyaz Saray kapalı alan: 5.100 m²

Ankara CB külliyesi kapalı alan: 300.000 m²



ABD başkanı rezidansı: Toplam 24 oda

Külliye rezidans kısmı: 250 oda



ABD ekonomisi: 21.5 trilyon$

TR ekonomisi: 743.7 milyar$ https://t.co/gdC9mB5XVy — Fatih Korcan (@korcan_fatih) June 8, 2020

