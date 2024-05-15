Για τα δημοσιεύματα στην Ισπανία που συνδέουν τον Ολυμπιακό με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και το υπαρκτό ενδιαφέρον των «ερυθρόλευκων» μίλησε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Ζέρβας.



Συζητώντας με τον Βάιο Τσούτσικα, σημείωσε ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι που ο φόργουορντ της Μπασκόνια θεωρείται καλή επιλογή:



Αφενός επειδή είναι αναγκαία η ενίσχυση της ομάδας με καλούς Έλληνες παίκτες και αφετέρου επειδή είναι σε καλή ηλικία, ανταποκρίθηκε στην πρώτη σεζόν του στην Ευρωλίγκα και ταιριάζει στο σύστημα του Γιώργου Μπαρτζώκα.



Παρόλα αυτά, ξεκαθάρισε ότι δεν είναι απλή η περίπτωσή του, καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Μπασκόνια και είναι άγνωστες προς το παρόν οι διαθέσεις της ισπανικής ομάδας.

