Τα Παιδικά Χωριά SOS, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Οικογένειας στις 15 Μαΐου, υλοποιούν καμπάνια ενημέρωσης με βασικό μήνυμα «Κάθε παιδί αξίζει μια οικογένεια». Σκοπός της καμπάνιας είναι η ανάδειξη της αξίας του θεσμού της οικογένειας, σε όλες τις μορφές της, με στόχο κάθε παιδί να μεγαλώνει με αγάπη, σεβασμό και ασφάλεια.

Επίσης, τα Παιδικά Χωριά SOS δημιούργησαν ένα βίντεο, με την υποστήριξη της Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία το «αγκάλιασε» με τη φωνή της.

Ας το μοιραστούμε στα Social Media αναδεικνύοντας τη σημασία του θεσμού της οικογένειας και το ρόλο της σε μια κοινωνία με αγάπη, σεβασμό και ασφάλεια για κάθε παιδί.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας για την Παγκόσμια Ημέρα της Οικογένειας, τα Παιδικά Χωριά SOS θα πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Στην Αθήνα, μας καλούν την Τετάρτη 15 Μαΐου (17:00-21:00) στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, με μία σειρά ψυχαγωγικών δράσεων για μικρούς και μεγάλους, εικαστικά εργαστήρια για παιδιά, προβολή ενημερωτικού υλικού σε video, δια ζώσης ενημέρωση από τους επιστημονικούς συνεργάτες του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας και του Κέντρου Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης Αθήνας και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Παράλληλα, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Πυροσβεστικού Σώματος θα προσφέρει στα παιδιά την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα μουσικά όργανα και θα πλαισιώσει την εκδήλωση με μουσική και τραγούδια. Δείτε εδώ όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.

Η οικογένεια και η ενδυνάμωσή της είναι στο επίκεντρο του έργου των Παιδικών Χωριών SOS και όλων των προγραμμάτων τους. Από τα Παιδικά Χωριά SOS, που προσφέρουν «οικογενειακού τύπου» φροντίδα για παιδιά που χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις βιολογικές τους οικογένειες έως τα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, τα οποία λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα και παρέχουν υπηρεσίες Πρόληψης, υποστηρίζοντας ευάλωτες οικογένειες και βοηθώντας τες να μείνουν ενωμένες. Επιπλέον, τα Παιδικά Χωριά SOS στηρίζουν έμπρακτα, πολλά χρόνια τώρα, την Αποϊδρυματοποίηση, μέσα από την Αναδοχή και την Υιοθεσία, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

