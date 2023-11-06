ΣΥΡΙΖΑ: Στα ζητήματα των υποκλοπών και της καθημερινότητας ρίχνει το βάρος ο Στέφανος Κασσελάκης

Μετά τα πρόσφατα συγκλονιστικά δημοσιεύματα ελληνικών και ξένων ΜΜΕ, σύμφωνα με τα οποία ο ανιψιός και πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού φέρεται να είναι αποστολέας -όταν ακόμα ήταν σε αυτή τη θέση το 2021- μολυσμένων με Predator sms σε 11 σημαντικά πρόσωπα του δημόσιου βίου, νέα στοιχεία ήρθαν στη δημοσιότητα που αναδεικνύουν ότι στο στόχαστρο των υποκλοπέων μπήκαν εισαγγελικοί λειτουργοί, όπως ο πρώην Οικονομικός Εισαγγελέας και νυν Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Χρήστος Μπαρδάκης και η Εισαγγελέας αρμόδια για την ΕΥΠ, κ. Βασιλική Βλάχου.

Τα ανωτέρω επιβεβαιώνουν περίτρανα τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς που τέθηκαν υπ’ όψιν της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, κ. Γεωργίας Αδειλίνη από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και του Προέδρου του, Στέφανου Κασσελάκη, στο πλαίσιο της προ ημερών διενεργηθείσας συνάντησης.

Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός επιδιώκει τη συσκότιση της υπόθεσης αρνουμένος να δώσει την προβλεπόμενη εκ του νόμου έγκριση για να μιλήσουν τα στελέχη της ΕΥΠ, αλλά και στοχοποιώντας επανειλημμένα θεσμικούς αξιωματούχους και υπονομεύοντας το έργο των Ανεξάρτητων Αρχών.

Ότι και να κάνουν, η αλήθεια για τις υποκλοπές θα λάμψει. Τα στόματα θα ανοίξουν και οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν είναι το μήνυμα που στέλνει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. Είναι αδήριτη ανάγκη να αποκαλυφθεί κάθε πτυχή αυτής της σκοτεινής υπόθεσης που τορπιλίζει τα θεμέλια του κράτους δικαίου και δηλητηριάζει την πολιτική ζωή της χώρας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ θα εξαντλήσει κάθε θεσμική και πολιτική πρωτοβουλία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, συνεχίζοντας τις θεσμικές συναντήσεις με εκπροσώπους των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών, των ανεξάρτητων αρχών αλλά και των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε αυτές τις συνθήκες, θα διεξαχθεί και η σημερινή συνάντησή του με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, ο οποίος εξάλλου υπήρξε ο ίδιος θύμα των υποκλοπών. Η συνάντηση εντάσσεται στην θεσμική πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για συναντήσεις με άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Προηγήθηκε η συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ενώ εκκρεμεί η συνάντηση με τον ΓΓ του ΚΚΕ.

Την ίδια στιγμή η καθημερινότητα και η αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών βρίσκονται διαρκώς στο επίκεντρο των επισκέψεων και επαφών του Στέφανου Κασσελάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ δίνει την πολιτική μάχη δίπλα στους πολίτες, ασκώντας υπεύθυνη αντιπολίτευση, αλλά και καταθέτοντας προοδευτικές και ρεαλιστικές προτάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας, τη δημιουργία ενός πραγματικά δίκαιου φορολογικού συστήματος, την υπεράσπιση του ΕΣΎ και της δημόσιας παιδείας.

