Η συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα αυτή την εβδομάδα αποτελεί την τελευταία ένδειξη της εμβάθυνσης των στρατηγικών δεσμών μεταξύ των δύο πλευρών, αναφέρει το CNBC.

Ο Πούτιν θα πραγματοποιήσει διήμερη επίσημη επίσκεψη στην Κίνα την Πέμπτη μετά από πρόσκληση του Σι, όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη.

Το ταξίδι του Πούτιν πραγματοποιείται εν μέσω της αυξανόμενης εξάρτησης του Κρεμλίνου από την Κίνα για εμπορική και πολιτική υποστήριξη, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει την «άνευ ορίων» εταιρική σχέση του με το Πεκίνο σε ποικίλα ζητήματα.

«Είναι αρκετά σαφές ότι τα τελευταία δύο χρόνια, ο Πούτιν ζητούσε τρία πράγματα από την Κίνα», δήλωσε στο CNBC ο Max Hess, συνεργάτης του Ινστιτούτου Ερευνών Εξωτερικής Πολιτικής.

Ο Ρώσος πρόεδρος επιδιώκει μια «συμφωνία» για τον αγωγό φυσικού αερίου Power of Siberia 2 και ζητά περαιτέρω κινεζική υποστήριξη για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ιδίως όσον αφορά το υλικό κομμάτι, πρόσθεσε. Ο Πούτιν αποσκοπεί επίσης πρόσβαση στις κινεζικές χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς και να χρησιμοποιήσει το «κινεζικό νόμισμα για να ενισχύσει το εμπόριο της Ρωσίας», δήλωσε ο Hess.

«Έχουμε δει πραγματικά αξιοσημείωτα μικρή πρόοδο σε όλα αυτά τα ζητήματα», πρόσθεσε. «Επομένως, ο Πούτιν πηγαίνει στην Κίνα για να δει τι μπορεί να πάρει».

Έντονες πιέσεις

Σε συνέντευξή του στο κινεζικό κρατικό μέσο ενημέρωσης Xinhua πριν από την επίσκεψη, ο Πούτιν σημείωσε ότι οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ρωσίας-Κίνας έχουν αναπτυχθεί με ραγδαίους ρυθμούς, αποδεικνύοντας τη συνεχή ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις εξωτερικές προκλήσεις και κρίσεις.

Υποστήριξε επίσης την ειρηνευτική πρόταση της Κίνας για τον πόλεμο στην Ουκρανία και δήλωσε ότι η Ρωσία παραμένει ανοικτή στο διάλογο για την επίλυση της σύγκρουσης.

Υπενθυμίζεται ότι το Πεκίνο δημοσίευσε ένα σχέδιο 12 σημείων πριν από ένα χρόνο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Το σχέδιο δεν έτυχε καλής υποδοχής από τους Ουκρανούς και τους δυτικούς συμμάχους.

«Ο Πούτιν πολεμάει στην Ουκρανία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν σκοπεύει να την εγκαταλείψει», δήλωσε ο Hess, προσθέτοντας ότι ο Ρώσος ηγέτης προσπαθεί να πιέσει" την κατάσταση στο πεδίο της μάχης και στο διπλωματικό μέτωπο με την Κίνα.

Η Κίνα βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με την εντεινόμενη πίεση από την Ουάσινγκτον για τη στρατιωτική της υποστήριξη προς τη Ρωσία.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Τρίτη νέους αυστηρούς δασμούς σε κινεζικές εισαγωγές αξίας 18 δισ. δολαρίων, ώστε να προστατεύσει τις αμερικανικές βιομηχανίες από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Ως εκ τούτου, το Πεκίνο δεν έχει πολλές επιλογές από το να έρθει πιο κοντά στη Μόσχα, σύμφωνα με αναλυτές.

«Κοιτάξτε τον Μπάιντεν που επέβαλε δασμούς 100% στις κινεζικές εξαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων. Όλα αυτά στέλνουν ένα μήνυμα στους Κινέζους ότι ανεξάρτητα από το ποιος θα εκλεγεί τον Νοέμβριο, οι ΗΠΑ προσπαθούν να τους περιορίσουν», δήλωσε ο Ian Bremmer, πολιτικός επιστήμονας και πρόεδρος του Eurasia Group. «Νομίζω ότι μακροπρόθεσμα, όσο περισσότερο βλέπουν αυτές τις δράσεις από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, τόσο πιο κοντά θα έρθουν με τους Ρώσους τελικά».

Πηγή: CNBC

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.