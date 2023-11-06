Λογαριασμός
Άνοιξε για 4 ώρες ανθρωπιστικός διάδρομος για τους αμάχους στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός ζητάει από τους αμάχους που βρίσκονται στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας να κατευθυνθούν προς το νότο

Ανθρωπιστικός διάδρομος Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός άνοιξε ξανά ανθρωπιστικούς διαδρόμους για τους αμάχους στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας, προκειμένου να διαφύγουν προς το νότο όπως δήλωσε ο Αραβόγλωσσος Εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντισυνταγματάρχης Avichay Adraee.

Συγκεκριμένα, ο Adraee γράφει στο X ότι το Ισραήλ θα ανοίξει την οδό Salah-al-Din προς το νότο μεταξύ 10π.μ. και 2 μ.μ.

«Για την ασφάλειά σας, εκμεταλλευτείτε τον χρόνο για να μετακινηθείτε νότια πέρα ​​από τη Γουάντι Γάζα», λέει, επαναλαμβάνοντας τη μακροχρόνια επιμονή του ισραηλινού στρατού να μετακινηθούν οι άμαχοι νότια, όπου οι επιχειρήσεις του IDF είναι πιο περιορισμένες.

Ο ανθρωπιστικός διάδρομος άνοιξε χθες για αρκετές ώρες, παρά το γεγονός ότι δέχτηκε επίθεση από τη Χαμάς το Σάββατο.

Περίπου 800.000 άνθρωποι πιστεύεται ότι έχουν εγκαταλείψει νότια μέχρι στιγμής, αν και πολλοί επέμειναν να παραμείνουν στο βόρειο τμήμα του θύλακα, σημειώνοντας ανθρωπιστικά δεινά και αεροπορικές επιδρομές που λαμβάνουν χώρα και στο νότο.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Λωρίδα της Γάζας Ανθρωπιστικοί διάδρομοι Μεσανατολικό Ισραήλ
