Συνάντηση Μητσοτάκη - Κασσελάκη στη Βουλή την Τετάρτη

Το πρωί της Τετάρτης θα συναντηθούν για πρώτη φορά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης.

Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης η συνάντηση έχει προγραμματισθεί για τις 10 το πρωί, μεθαύριο και θα γίνει στο γραφείο του κ.Μητσοτάκη, στη Βουλή.

Ειδικότερα, ο κ.Μαρινάκης, είπε: «Την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου, στις 10:00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο γραφείο του στη Βουλή με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανο Κασσελάκη, ενώ στις 11:00 θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας τους και λοιπές διατάξεις».

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε:

Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τις θέσεις της χώρας σε ό,τι αφορά το Μεσανατολικό και τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Τόνισε το δικαίωμα του Ισραήλ στη νόμιμη αυτοάμυνα, πάντοτε σύμφωνα με το Διεθνές και το Ανθρωπιστικό Δίκαιο, αλλά και το γεγονός ότι η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση που δεν εκφράζει τον παλαιστινιακό λαό, ο οποίος εκφράζεται θεσμικά μέσα από την Παλαιστινιακή Αρχή.

Χαρακτήρισε «απολύτως επιβεβλημένο να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι και, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, να υπάρξει και μία «ανθρωπιστική παύση», έτσι ώστε να μπορέσουν οι άμαχοι να προστατευθούν» και να προστατευθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές.

Αναφέρθηκε, ακόμα, στην ανάγκη να εξασφαλιστεί η μη επέκταση των συγκρούσεων αλλά και στην πάγια θέση της Ελλάδας για τη λύση των δύο κρατών για να αντιμετωπιστεί το παλαιστινιακό ζήτημα.

Σε ό,τι αφορά στην αναθεώρηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή, του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, ο Πρωθυπουργός κατέστησε απολύτως σαφή την ελληνική θέση ότι μία λύση δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνει μόνο την Ουκρανία και τίποτα άλλο.

Τόνισε πως χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα για το προσφυγικό και για τη διαχείριση του προβλήματος ως χώρα - εξωτερικό σύνορο της Ευρώπης, πρόσθετουν πόρους για το Ταμείο Αλληλεγγύης, το οποίο έχει ήδη εξαγγελθεί, για να μπορούν να στηρίζονται χώρες οι οποίες έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, πρόσθετους πόρους για το νέο αναπτυξιακό εργαλείο, το οποίο έχει ήδη ανακοινωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και για να καλυφθεί η αύξηση του κόστους δανεισμού των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο Πρωθυπουργός παράλληλα δήλωσε την ικανοποίησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανακατανομή κονδυλίων η οποία έγινε από το Ταμείο Ανάκαμψης για να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε γρήγορα τα έργα ανάταξης της Θεσσαλίας, αλλά επεσήμανε ότι δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να λέμε ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης έχει ουσιαστικά εξαντληθεί και χώρες οι οποίες πλήττονται από φυσικές καταστροφές δεν μπορούν να διεκδικήσουν νέους πόρους επειδή πολύ απλά τέτοιοι ευρωπαϊκοί πόροι δεν υπάρχουν και ότι μέχρι το τέλος του έτους επιβάλλεται να έχει βρεθεί λύση σε αυτά τα ζητήματα.

Η Κυβέρνηση συνεχίζει τις παρεμβάσεις με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της παγκόσμιας πληθωριστικής κρίσης σε τρεις άξονες: πρώτον παρεμβάσεις για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος όλων των πολιτών, όπως είναι οι αυξήσεις στους μισθούς του Δημόσιου Τομέα κατά 10,5% και η αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά,

Δεύτερον στοχευμένα μέτρα όπως η «Μόνιμη μείωση τιμής» και η υποχρέωση ανακοίνωσης των λιανικών τιμών και των ανατιμήσεων. Επισημαίνεται ότι στο πρόγραμμα για τη μόνιμη μείωση τιμής έχουν ήδη ενταχθεί πάνω από 233 κωδικοί προϊόντων με εκπτώσεις που ξεκινούν από 5% και φτάνουν ως το 23% και τρίτον με εντατικούς ελέγχους και επιβολή των αναλογούντων προστίμων σε περιπτώσεις παραβάσεων. Οι έλεγχοι συνεχίζονται με ακόμα πιο εντατικούς ρυθμούς σε όλη την Ελλάδα. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παραβιάζει την νομοθεσία, ειδικά εν μέσω αυτής της πρωτοφανούς, εισαγόμενης ακρίβειας.

82 εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί σε περισσότερους από 20.000 πλημμυροπαθείς, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Από το συνολικό ποσό, τα 62,3 εκατομμύρια ευρώ αφορούν πρώτη αρωγή για την οικοσκευή, τις πρώτες ανάγκες και την στεγαστική συνδρομή. Τα 19,8 εκατ. ευρώ αφορούν πρώτη αρωγή προς επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες, ενώ περίπου τα 14 εκατ. ευρώ πιστώθηκαν σε περισσότερους από 6.500 αγρότες και κτηνοτρόφους.

Επιπλέον, με τροπολογία που κατατέθηκε από τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρη Αυγενάκη, και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη δρομολογείται η διαδικασία για την άμεση πληρωμή προκαταβολών στους πληγέντες αγρότες της Θεσσαλίας. Κατατέθηκαν συνολικά, 30.088 δηλώσεις για ζημιές που αφορούν στη φυτική παραγωγή και 2.366 δηλώσεις που αφορούν σε απώλεια ζωικού κεφαλαίου.

Η τροπολογία διασφαλίζει τον τρόπο χρηματοδότησης των αποζημιώσεων ζωικού κεφαλαίου και φυτικής παραγωγής προς τους πληγέντες παραγωγούς της Θεσσαλίας, καθώς και το ακατάσχετο των ποσών που θα λάβουν οι δικαιούχοι.

Η τροπολογία αφορά, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και γεωργούς της Θεσσαλίας και των λοιπών περιοχών που επλήγησαν από τα πρωτοφανή πλημμυρικά φαινόμενα από τις κακοκαιρίες Daniel και Elias και η δαπάνη για τις αποζημιώσεις βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Προβλέπεται επίσης ότι «για την υλοποίηση της δράσης με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μεταφέρονται πιστώσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό στον Προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ». Είναι χρέος μας να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους πολίτες που επλήγησαν από τα πρωτοφανή πλημμυρικά φαινόμενα και σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε την διάθεση αποζημιώσεων με ταχύτητα.

Σήμερα, στις 20:00 ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του 27ου ετήσιου συνεδρίου Economist Government Roundtable θα συζητήσει με τον Φράνσις Φουκουγιάμα.

Αύριο, Τρίτη 31 Οκτωβρίου, στις 11:00, θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο.

Την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου, στις 10:00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο γραφείο του στη Βουλή με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανο Κασσελάκη, ενώ στις 11:00 θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας τους και λοιπές διατάξεις».

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου εξασφαλίζεται ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας επιλογής των διοικήσεων των φορέων του Δημοσίου Τομέα με τη δημιουργία ενός πλαισίου το οποίο προβλέπει τη διαρκή αξιολόγησή τους, την αναβάθμιση των απαιτήσεων για κάθε θέση και την ενίσχυση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας.

Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου, στην Κίνα όπου την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, τον Πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ και τον Πρόεδρο της Λαϊκής Εθνοσυνέλευσης Tζάο Λετζί.

