Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Φλόριντα σβήνει κάθε αναφορά στην κλιματική αλλαγή - Επικρίσεις από Λευκό Οίκο

 Η κλιματική αλλαγή θα είναι μικρότερη προτεραιότητα στη Φλόριντα και θα εξαφανιστεί σε μεγάλο βαθμό από τα καταστατικά της πολιτείας βάσει νομοθεσίας που υπεγράφη την Τετάρτη 15 Μαΐου από τον κυβερνήτη

ΝτεΣάντις

Ο Λευκός Οίκος και Δημοκρατικοί αιρετοί επέκριναν έντονα χθες Πέμπτη νέο νόμο που προωθήθηκε στη Φλόριντα κι επικυρώθηκε μια ημέρα νωρίτερα από τον Ρεπουμπλικάνο κυβερνήτη Ρον ΝτεΣάντις, καθώς συνεπάγεται την απάλειψη από όλα τα επίσημα κείμενα της πολιτείας του κάθε αναφορά στην κλιματική αλλαγή.

Το νομοσχέδιο αυτό είναι «ντροπή», σχολίασε η εκπρόσωπος της προεδρίας, η Καρίν Ζαν-Πιερ.

«Η κλιματική αλλαγή είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός», ανέφερε από την πλευρά της η Φρεντερίκα Γουίλσον, Δημοκρατική που εξελέγη στη Φλόριντα στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η νοτιοανατολική πολιτεία, γνωστή για τη σχεδόν μόνιμη ηλιοφάνειά της, κατέγραψε ρεκόρ θερμοκρασιών το περασμένο καλοκαίρι.

Κάτι που δεν εμπόδισε τον Ρον ΝτεΣάντις, ατυχήσαντα υποψήφιο για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων ώστε να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου —ηττήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ στη διαδικασία — να υπερασπιστεί το νόμο, που ικανοποιεί τους όχι λίγους σκεπτικιστές για την κλιματική αλλαγή στις τάξεις των υποστηρικτών της αμερικανικής δεξιάς.

«Το νομοθέτημα που επικυρώνω (...) θα κρατήσει τα αιολικά πάρκα μακριά από τις παραλίες μας, καύσιμα στις δεξαμενές μας και την Κίνα εκτός πολιτείας μας», σχολίασε με ικανοποίηση ο κυβερνήτης.

«Αποκαθιστούμε την κοινή λογική με την προσέγγισή μας όσον αφορά την ενέργεια και απορρίπτουμε το πρόγραμμα των φανατικών ριζοσπαστικών οικολόγων», πρόσθεσε ο κ. ΝτεΣάντις, ο οποίος είχε δώσει αγώνα εναντίον των lockdowns κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κορονοϊού και τάσσεται εναντίον των δικαιωμάτων που έχουν παραχωρηθεί σε διεμφυλικά πρόσωπα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φλόριντα κλιματική αλλαγή
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark