Συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ την Τρίτη στις 18:00

Συνεδριάζει την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023 η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στην αίθουσα της Γερουσίας με θέμα:

Προετοιμασία ενόψει

Α) της συζήτησης του προϋπολογισμού του 2024 και

Β) της συζήτησης του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών "Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και λοιπές διατάξεις".

Οι εργασίες της συνεδρίασης θα ανοίξουν με ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανου Κασσελάκη στις 18:00.

Στη συζήτηση έχουν κληθεί και θα συμμετέχουν οι συντονιστές/συντονίστριες και οι αναπληρωτές/αναπληρώτριες των Τμημάτων της ΚΕ.

