Απάντηση σε ερωτήματα των τηλεθεατών για τις εξετάσεις και τις προσλήψεις εκπαιδευτικών στο Δημόσιο έδωσε η υφυπουργός Παιδείας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών τις επόμενες χρονιές, η υφυπουργός δήλωσε ότι θα γίνουν με την κλασσική μοριόδοτηση του ΑΣΕΠ – χωρίς διαγωνισμό - ενώ σε βάθος χρόνου θα γίνουν κινήσεις για διάλογο με της ομοσπονδίες και φορείς των εκπαιδευτικών.

Κενά στα σχολεία

«Τα κενά στα σχολεία αύριο κλείνουν» δήλωσε η κυρία Μιχαηλίδου.

Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για τα 2.800 κενά, - στην οποία μπορούν να μπουν οι εκπαιδευτικοί και να δηλώσουν για ποια θέση ενδιαφέρονται.

Την Τετάρτη θα μάθουν με sms σε ποια σχολεία θα τοποθετηθούν και μέχρι την Παρασκευή θα έχουν τοποθετηθεί στις θέσεις τους.

Για τα περιστατικά βίας και παιδικής παραβατικότητας στα σχολεία

«Το ζήτημα έχει ξεφύγει και προσπαθούμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο οικογένειας και σχολείου»

Παρατηρούμε τι έχουν κάνει οι πιο προηγμένες χώρες και να εφαρμόζουμε αυτά τα μοντέλα, όπως

- Μαθήματα ενσυναίσθησης, όπως στη Δανία

- Αύξηση στις προσλήψεις κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων στα σχολεία, όπως στη Γαλλία

- Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών όπως στη Σουηδία

Επιπλέον, από την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει η πλατφόρμα αναφορών για περιστατικά bulling στα σχολεία.



Πηγή: skai.gr

