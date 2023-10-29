Συνάντηση Κασσελάκη με Κουρέτα: «Θα είσαι το πρότυπο του νέου περιφερειάρχη Θεσσαλίας»

«Είμαι πολύ χαρούμενος που εσύ θα είσαι στο τιμόνι της διοίκησης γιατί γνωρίζω ότι θα κάνεις χρηστή διαχείριση των πόρων, με προοδευτικό πρόσημο που βάζει τον αδύναμο πρώτο και όχι τις αναθέσεις των ημετέρων. Είναι μια μεγάλη ευθύνη που έχεις γιατί εσύ θα είσαι το πρότυπο του νέου περιφερειάρχη Θεσσαλίας» δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης κατά την συνάντηση του με τον νεοεκλεγέντα περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα που πραγματοποίησε το απόγευμα της Κυριακής.

Ο κ. Κασσελάκης απευθυνόμενος στον κ. Κουρέτα τόνισε πως «θα είμαστε δίπλα σου σε κάθε βήμα από εδώ και πέρα γιατί εσύ είσαι δίπλα στον απλό πολίτη ο οποίος είδε τον χρόνο να παγώνει σ αυτή την περιφέρεια».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρθηκε στις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη Θεσσαλία και σημείωσε πως δεν αρκεί μόνο η αποζημίωση αλλά πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βοήθεια για να μην «ρημάξει» η περιοχή από τη φυγή των νέων.

Από την πλευρά του ο κ. Κουρέτας αναφέρθηκε στην νίκη του στις περιφερειακές εκλογές λέγοντας πως πρόκειται για μια «σημαντική» ανατροπή και πως «έχουμε μεγάλες ευθύνες ν' αλλάξουμε πολλά πράγματα».

