Απόπειρα δολοφονίας Φίτσο: Εποχή πολιτικής βίας στην Ευρώπη της πόλωσης 

Της Αθηνάς Παπακώστα

O πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, αναρρώνει έπειτα από την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του στην πόλη Χάντλοβα το μεσημέρι της Τετάρτης. Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη, ακόμη, δεν έχει συνέλθει από το σοκ καθώς είναι η πρώτη φορά εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια που ένας Ευρωπαίος πολιτικός γίνεται στόχος ξανα.

Σε λιγότερο από ένα μήνα από σήμερα πρόκειται να διεξαχθούν οι Ευρωεκλογές και το πολιτικό κλίμα στην Ένωση των «27» ήταν ήδη αρκετά πολωμένο. Μόνο στη Γερμανία, τις τελευταίες ημέρες, οι επιθέσεις κατά πολιτικών ή μη έχουν αυξηθεί. Την περασμένη εβδομάδα, γυναίκα πολιτικός από το Βερολίνο δέχθηκε επίθεση με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι και τον αυχένα. Λίγες ημέρες πριν, μέλος του κυβερνώντος SPD δέχθηκε επίθεση ενόσω προσπαθούσε να αναρτήσει προεκλογικές αφίσες. Τραυματίστηκε τόσο σοβαρά ώστε χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Την ίδια στιγμή, χθες, Πέμπτη, ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ Ντε Κρο, μιλώντας στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό της χώρας του, VRT, ανέφερε ότι προέβη σε καταγγελία κατά ραδιοφωνικού παραγωγού καθώς φέρεται να κάλεσε τους ακροατές της εκπομπής του να τον πυροβολήσουν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με βελγικά Μέσα Ενημέρωσης ο παραγωγός τόνισε, αναφερόμενος στην απόπειρα δολοφονίας του Φίτσο, πως «όσοι σκέφτονται να πυροβολήσουν τον Αλεξάντερ Ντε Κρο, αλλά δεν το τολμούν εξαιτίας των ανδρών ασφαλείας του, μπορείτε να δείτε πως είναι δυνατό να πυροβολήσει κανείς έναν πρωθυπουργό. Επομένως, εγώ θα πω: προχωρήστε ελεύθερα».

Το πολιτικό περιβάλλον στην Ευρώπη έχει αλλάξει. Η άκρα δεξιά καταγράφει άνοδο ενώ, ο πολιτικός λόγος, τα τελευταία χρόνια, έχει καταντήσει περισσότερο επιθετικός.

Η περίπτωση της Σλοβακίας είναι αρκετά ενδεικτική. Ο Ρόμπερτ Φίτσο επενδύοντας στον συγκρουσιακό πολιτικό λόγο κατάφερε να επιστρέψει στην εξουσία, το περασμένο φθινόπωρο, εξασφαλίζοντας την τρίτη του θητεία στην πρωθυπουργία.

Στην προεκλογική αρένα οι μάσκες έπεσαν και ο ίδιος δεν θέλησε να κρύψει τη φιλορωσική, αντιαμερικανική του ατζέντα η οποία περιλαμβάνει μία εξωτερική πολιτική διόλου φιλοευρωπαϊκή, σκληρότερη στάση κατά των μεταναστών και αυστηρότερες πολιτικές κατά των δικαιωμάτων της LGBTQ+ κοινότητας.

Μέσα σε μόλις λίγους μήνες εξουσίας πάγωσε τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία με την οποία συνορεύει, διέλυσε το γραφείο του ειδικού εισαγγελέα και έφερε ένα σχέδιο νόμου με σκοπό την αναδιάρθρωση του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της χώρας, RTVS και τον καλύτερο κυβερνητικό του έλεγχο.

Για τις Βρυξέλλες ο Ρόμπερτ Φίτσο είναι ένας αμφιλεγόμενος πρωθυπουργός που τρέχει προς τα πίσω το κράτος δικαίου στη χώρα. Όμως, όπως σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press, μπορεί ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας να αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία αλλά το επίπεδο βίας στη Σλοβακία αποτελεί για την ευρωπαϊκή δημοκρατία μεγαλύτερη απειλή.

Όπως όλα τα Κράτη – Μέλη έτσι και η Σλοβακία προετοιμάζεται για τη διεξαγωγή ευρωεκλογών από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου. Κατά τους αναλυτές, μετά από τέτοια γεγονότα, η τύχη των πιο ψύχραιμων φωνών μοιάζει μικρότερη από εκείνη των περισσότερο ακραίων πολιτικών σχηματισμών. Όπως εξηγούν, σε περιόδους αστάθειας και σε εποχές πόλωσης, όπως σήμερα, κόμματα και προσωπικότητες όπως εκείνα του Ρόμπερτ Φίτσο έχουν τώρα μεγαλύτερες πιθανότητες να αποτελέσουν επιλογή στην κάλπη. Και η Ευρώπη βρίσκεται ξανά σε μία κρίσιμη πολιτική καμπή.

Πηγή: skai.gr

