Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα (17/5) ο 50χρονος που κατηγορείται για την εν ψυχρώ δολοφονία της εν διαστάσει συζύγου του χθες το πρωί στο Μενίδι.

Η 40χρονη γυναίκα είχε προχωρήσει στο παρελθόν, σε τρεις καταγγελίες κατά του 50χρονου, για ενδοοικογενειακή βία.

Μετά τις θανατηφόρες μαχαιριές, ο άνδρας κατέφυγε σε μια οικοδομή στη Φυλή όπου και συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα.

Τραγική φιγούρα η κόρη του θύματος, η οποία είδε τη μητέρα της αιμόφυρτη στη μέση του δρόμου και τηλεφώνησε σε κάποιο δικό της άνθρωπο και του είπε ο μπαμπάς σκότωσε τη μαμά.

