Τα νεοοθωμανικά του όνειρα βγάζει εκ νέου στην επιφάνεια ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή το παλαιστινιακό. Μετά τη μαζική, φιλοπαλαιστινιακή συγκέντρωση στην Κωνσταντινούπολη, όπου αναφέρθηκε στην απώλεια των οθωμανικών εδαφών ενθυμούμενος τη Θεσσαλονίκη και πόλεις της Βόρειας Μακεδονίας, της Συρίας, του Ιράκ και της Παλαιστίνης, την Κυριακή ο Τούρκος πρόεδρος έδωσε συνέχεια, κάνοντας λόγο για τη «γεωγραφία της καρδιάς του» από τα Βαλκάνια και την Παλαιστίνη μέχρι την... Αφρική.

«Σήμερα η Τουρκία είναι η χώρα που φροντίζει αυτούς που δεν έχουν κανέναν, και η Τουρκία είναι ο ένας που τους φροντίζει, όπως ήταν η επιθυμία του ιδρυτή μας (σ.σ Κεμάλ). Από τα Βαλκάνια μέχρι τον Καύκασο, από την Ασία μέχρι την Αφρική από το Τουρκεστάν μέχρι και την Παλαιστίνη. Όπου υπάρχει ένα με ανήμπορος, κάποιος με δακρυσμένα μάτια, η Τουρκία είναι που τρέχει δίπλα του, τον σηκώνει όρθιο και απαλύνει τον πόνο του. Είναι αυτός ο λαός» ανέφερε χαρακτηριστικά όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.

«Eμεἰς χθες δεν δείξαμε μόνο τη συμπαράσταση μας στον Παλαιστινιακό λαό, αλλά ήταν ένα μήνυμα στην ‘’γεωγραφία της καρδιάς μας’’, ότι επεκτείνουμε την αποφασιστικότητα μας, την ανεξαρτησία μας και το μέλλον μας κι αυτό το ανακοινώσουμε σε όλο τον κόσμο».

Ο Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε χθες τη ναυπήγηση δεύτερου αεροπλανοφόρου, ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία, 100 πολεμικά πλοία του τουρκικού ναυτικού έπλεαν στα στενά του Βοσπόρου, μεταξύ αυτό και το αεροπλανοφόρο TCG Anadolu.

«Πριν από λίγο είδατε το πλοίο μη επανδρωμένων αεροσκαφών TCG. Anadolu. Mε τη βοήθεια του Θεού θα κάνουμε μια νέα συμφωνία με τους Ισπανούς και θα ναυπηγήσουμε ένα μεγαλύτερης κατηγορίας πλοίο για να διαθέτουμε δυο αεροπλανοφόρα» υποστήριξε

«Καμία ιμπεριαλιστική δύναμη δεν θα μπορέσει να εμποδίσει την Τουρκική Δημοκρατία να είναι ευτυχισμένη, επιτυχημένη και νικήτρια!» διεμήνυσε ο Τούρκος πρόεδρος.





