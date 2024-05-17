Εκτός κρατικού ελέγχου παραμένουν περιοχές στη Νέα Καληδονία με την ένταση να παραμένει υψηλή τόσο στην πρωτεύουσα, Νουμέα, όσο και στα περίχωρα έπειτα από ταραχές ημερών, σύμφωνα με εκπρόσωπο της γαλλικής κυβέρνησης.

Ο Λουί Λε Φρανς, Ύπατος Αρμοστής της Δημοκρατίας στη Νέα Καληδονία, ανακοίνωσε την ανάπτυξη περισσότερων δυνάμεων ασφαλείας. Ο αριθμός των αστυνομικών και χωροφυλάκων στο νησί θα ανέλθει στους 2.700 από 1.700 μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα.

«Θα φτάσουν ενισχύσεις για τον έλεγχο των περιοχών που τέθηκαν εκτός τις τελευταίες ημέρες», είπε ο Λε Φρανς στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ενημέρωσης, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι ένα άτομο ύποπτο για ανθρωποκτονία παραδόθηκε στις αρχές.

Μετά τις ταραχές που ξεκίνησαν τη Δευτέρα, με πέντε νεκρούς και με εκατοντάδες συλλήψεις, το βράδυ της Πέμπτης ήταν σχετικά ήρεμο, είπε. Ωστόσο, στη Νουμέα υπήρχαν ακόμη σημεία έντασης και ανησυχίας.

Ο Λε Φρανς είπε ότι οι επιχειρήσεις για την παροχή τροφίμων και φαρμάκων στο κοινό θα ξεκινήσουν με ομάδες, συμπεριλαμβανομένων ειδικών στην εκκαθάριση ναρκοπεδίων, αφαιρώντας οδοφράγματα.

Η κυβέρνηση της Νέας Καληδονίας ανέφερε σε δήλωση την Παρασκευή ότι το νησί έχει αποθέματα τροφίμων για δύο μήνες και το πρόβλημα εντοπίζεται στη διανομή.

Σε συνέντευξη Τύπου το πρωί της Παρασκευής, Ο Λε Φρανς είπε ότι «πολλές εκατοντάδες» ταραχοποιοί παρέμειναν στις συνοικίες Kaméré, Montravel και Vallée-du-tir, όπου η κατάσταση είναι ακόμα πολύ δύσκολη.

Στις εργατικές συνοικίες της Νουμέα, που έχουν μεγάλο πληθυσμό αυτόχθονων κατοίκων Kanak, κάηκαν κτίρια και κατεστραμμένα οχήματα παραμένουν στη μέση του δρόμου. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών ανήλθε σε πέντε, εκ των οποίων δύο αστυνομικοί. Τα άλλα τρία θύματα ήταν αυτόχθονες Κανάκ.



