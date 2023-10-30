Ισραηλινά άρματα μάχης εισήλθαν σύμφωνα με μαρτυρίες το πρωί της Δευτέρας στα περίχωρα της Πόλης της Γάζας, ενώ βρισκόμαστε στην 24η μέρα του πολέμου. Τα ισραηλινά τανκς απέκοψαν βασικό οδικό άξονα από τα βόρεια προς τα νότια της κατεστραμμένης Γάζας.



Οι μάρτυρες λένε ότι τανκς εθεάθησαν στην περιοχή Ζεϊτούν. «Έχουν αποκόψει τη λεωφόρο Σαλαχεντίν και πυροβολούν εναντίον οποιοδήποτε όχημα προσπαθήσει να την περάσει», δήλωσε ένας κάτοικος.

IDF Ground Operations in Gaza continued and expanded overnight:



🔻An IAF aircraft—guided by ground forces—struck a Hamas post and the 20+ terrorist operatives in it.



🔻Soldiers spotted armed terrorists and an anti-tank missile launching post near the Al-Azhar University and… October 30, 2023

Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού (IDF) Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι ανακοίνωσε ότι μεγαλύτερες δυνάμεις εισήλθαν στη Λωρίδα της Γάζας την περασμένη ημέρα, καθώς ο στρατός επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του.

«Μέσα στη νύχτα, τα στρατεύματα εξολόθρευσαν δεκάδες τρομοκράτες που οχυρώθηκαν στα κτίρια και προσπάθησαν να επιτεθούν στις δυνάμεις που κινούνταν προς την κατεύθυνσή τους» είπε, προσθέτοντας ότι οι μάχες συνεχίζονται.

«Διεξάγουμε μια εκτεταμένη χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα… δυνάμεις κινούνται προς τους τρομοκράτες, οι τρομοκράτες οχυρώνονται σε κτίρια και εμείς τους επιτιθέμεθα από αέρος», προσθέτει ο Χάγκαρι.

Σε περισσότερες από 600 ανέρχονται οι τελευταίες αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ με κύριο στόχο την Πόλη της Γάζας, ανέφεραν νωρίτερα οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις.

Οι IDF ανακοίνωσαν το πρωί της Δευτέρας ότι οι χερσαίες επιχειρήσεις συνεχίστηκαν στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας τη νύχτα, με στρατεύματα να σκοτώνουν δεκάδες μέλη της Χαμάς.

Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι «οι χερσαίες δυνάμεις σκότωσαν τρομοκράτες που εγκλωβίστηκαν σε κτίρια στη Λωρίδα της Γάζας και προσπάθησαν να επιτεθούν στα στρατεύματα».



Σε ένα περιστατικό, τα χερσαία ισραηλινά στρατεύματα κατηύθυναν την Πολεμική Αεροπορία να πραγματοποιήσει επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε κτίριο της Χαμάς, σκοτώνοντας περισσότερους από 20 ενόπλους, σύμφωνα με τον IDF.



Παράλληλα, στο μέτωπο της Δυτικής Όχθης, οι IDF ανακοίνωσαν ότι σκοτώθηκαν τρία μέλη της Χαμάς, μεταξύ αυτών και ηγετικό στέλεχος.



Σημειώνεται ότι η πολιορκία στη Γάζα κατά το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ενδέχεται να αποτελεί «έγκλημα».

«Η παρεμπόδιση της παράδοσης βοήθειας ενδέχεται να αποτελεί έγκλημα πολέμου», δήλωσε χθες Κυριακή ο εισαγγελέας του ΔΠΔ Καρίμ Χαν, αφού επισκέφθηκε το φυλάκιο στη Ράφα, στα σύνορα της Αιγύπτου με τη Λωρίδα της Γάζας, όπου στοιβάζεται η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια που προορίζεται για τους παλαιστίνιους άμαχους.



צה"ל המשיך במהלך הלילה בהרחבת הפעילות הקרקעית ברצועת עזה.



בהיתקלויות עם מחבלים ברצועת עזה, חיסלו לוחמי צה"ל עשרות מחבלים אשר התבצרו במבנים וניסו לפגוע בכוחות. במהלך אחד מהאירועים, כלי טיס בהכוונת הלוחמים בשטח תקף מבנה כינוס של ארגון הטרור חמאס ובו מעל ל-20 מחבלים >> pic.twitter.com/IlGkMyoiSG — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 30, 2023

Ισραηλινή μπουλντόζα εισβάλλει στην Τζενίν

Επιδρομή στη Δυτική Όχθη, και συγκεκριμένα στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν, ξεκίνησε αργά το βράδυ της Κυριακής ο ισραηλινός στρατός με δεκάδες τεθωρακισμένα οχήματα.

Η επιδρομή περιγράφεται ως επιχείρηση «μεγάλης κλίμακας», με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA να αναφέρει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις εισήλθαν στην Τζενίν με περισσότερα από 100 στρατιωτικά οχήματα, ανάμεσά τους και δύο μπουλντόζες στρατιωτικού τύπου. Επίσης περικύκλωσαν τις περιοχές γύρω από το νοσοκομείο Ιμπν Σίνα.

Weam Al-Hanoun, one of the first founders of the Jenin Brigade with martyr Jamil Al-Amouri, has ascended to martyrdom after being shot by the IOF during the ongoing clashes in Jenin. pic.twitter.com/oGZfE2McbQ — One Ummah 🇵🇸 (@OneUmmahTR) October 30, 2023

Το παλαιστινιακό πρακτορείο αναφέρει ότι τρία άτομα σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά στην Τζενίν, εν μέσω πληροφοριών για σφοδρές μάχες στην πόλη της Δυτικής Όχθης. Ένας εξ αυτών ο Wiam Hanoun, ο οποίος αναγνωρίζεται στο διαδίκτυο ως ιδρυτής του βραχίονα της Ισλαμικής Τζιχάντ, Ταξιαρχία Τζενίν.

#WATCH : The Israeli forces bulldozer removes and confiscates the Horse Roundabout, a landmark in the city of Jenin, and violent confrontations occur in the vicinity of Jenin Governmental Hospital. #WestBank #Palestine #GazaUnderAttack #WestBankUnderAttack #Israel #GazaWar… pic.twitter.com/jp8Hjpcrjy — upuknews (@upuknews1) October 30, 2023

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν τα ισραηλινά στρατεύματα να συνεχίζουν να επιχειρούν στην πόλη μετά το φως της ημέρας.



قوات الاحتلال تنفذ عمليات تدمير واسعة في جنين. pic.twitter.com/MohGcwv9YG — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 30, 2023

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Σιν Μπετ – η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ – επιβεβαίωσαν αεροπορική επιδρομή στη Τζενίν.

Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν, υποστηρίζουν ότι έπληξαν υπόγειο καταφύγιο στην περιοχή του τεμένους, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο μαχητές της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ.

Η Σιν Μπετ και οι IDF ισχυρίζονται ότι είχαν πληροφορίες για επικείμενη τρομοκρατική επίθεση που σχεδίαζε ο συγκεκριμένος πυρήνας. Έδωσαν επίσης στη δημοσιότητα εικόνες που – σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση – δείχνουν μια καταπακτή που οδηγούσε από το τέμενος στο υπόγειο καταφύγιο, καθώς και διάγραμμα του χώρου στον οποίο αποθηκεύονταν όπλα και πυρομαχικά.

Το Ισραήλ ανταποδίδει πυρά μετά τις εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Συρία

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε στο μεταξύ πως έπληξε στόχους στη Συρία ως αντίποινα στις νέες εκτοξεύσεις ρουκετών εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ χθες Κυριακή.

Η πολεμική αεροπορία «έπληξε τρομοκρατικές υποδομές στη συριακή επικράτεια», ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter).

Μερικές ώρες νωρίτερα ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, ανακοίνωνε πως έπληξε θέσεις από όπου εκτοξεύθηκαν ρουκέτες προς το ισραηλινό έδαφος. Οι ρουκέτες «έπεσαν σε ανοικτό χώρο», χωρίς να προκαλέσουν θύματα ή ζημιές.

🔴 In response to launches from Syria toward Israel earlier this Sunday, an IAF aircraft struck military infrastructure in Syrian territory. pic.twitter.com/Tbh06g7NiJ — Israel Defense Forces (@IDF) October 29, 2023

Δεν είναι σαφές ποιοι εκτόξευσαν τις ρουκέτες. Δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Βρετανία που βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών, επλήγησαν θέσεις κοντά στα σύνορα. Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για εκρήξεις.

Η κατάσταση στα σύνορα του Ισραήλ με τη Συρία, όπως και με τον Λίβανο, έχει επιδεινωθεί θεαματικά αφότου ξέσπασε ο πόλεμος με τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

