Συνεργασία όχι μόνο ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές, αλλά και ανθρώπων του δημοκρατικού προοδευτικού χώρου που έχουν ιδιωτεύσει απογοητευμένοι μαζί με ανεξάρτητες κινήσεις της κοινωνίας προκρίνει ο Χρήστος Σπίρτζης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και τους Αταίριαστους προειδοποίησε ότι στην αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος οι δυο πόλοι στη χώρα να είναι Δεξιά και Ακροδεξιά.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Να κατεβούν ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ μαζί σε ενιαίο ψηφοδέλτιο στις ευρωεκλογές με συγκεκριμένη ατζέντα. Ο λαός θα κρίνει αν επιδοκιμάζει ή αποδοκιμάζει αυτή τη συνεργασία. Χρειάζεται συσπείρωση της Κεντροαριστεράς, τόνισε.



Είναι χρέος μας. Σήμερα έχουμε δυο κόμματα που θέλουν, άλλα δεν δείχνουν να διεκδικούν. Για να γίνει αυτό εφικτό θα πρέπει να έχουμε μεγάλο πόλο μετά τα τελευταία αποτελέσματα. Είχαμε στρατηγική ήττα. Από το 32% πήγαμε στις δεύτερες εκλογές στο 17%. «Δεν έχουμε την πολυτέλεια διαφορετικές εκφράσεις του προοδευτικού κόσμου να είναι διαιρεμένες». Οφείλουμε να αφήσουμε τις διαιρέσεις να βρούμε κοινή πλατφόρμα και πλαίσιο και να ομογενοποιηθούμε επισήμανε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ.



«Αν δεν το κάνουμε συγκροτημένα από τα δύο μεγάλα κόμματα της Κεντροαριστεράς υπάρχουν δύο εκδοχές: ή να ληφθούν πρωτοβουλίες και να ανταποκριθεί μια μεγάλη βάση του ελληνικού λαού, και της κεντροδεξιάς ακόμα, γιατί οι πολιτικές της κυβέρνησης της Μητσοτάκη δεν είναι αποδεκτές όπως φάνηκε και στις εκλογές κυρίως τις αυτοδιοικητικές. Ή θα ακολουθήσουμε το δρόμο της Ιταλίας και της Γαλλίας, δηλαδή οι δυο πόλοι θα είναι η Δεξιά και η Ακροδεξιά». Στο πλαίσιο αυτό, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε διάλογο σε προγραμματική βάση για να συμφωνηθεί το πολιτικό λόγο.

«Αστειότητες τα περί τρολ»

«Τα περί τρολ στο διαδίκτυο είναι αστειότητες» δήλωσε δε. «Και νομίζω ότι αν ο Πάνος Σκουρλέτης ή οποιοσδήποτε άλλος ήθελε να κάνει τέτοιου είδους κριτική πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του. Οι γραμματείς του ΣΥΡΙΖΑ είναι από την πλευρά που μετέχει στην πολιτική ομάδα (…) Αν έχει η Ομπρέλα τρολ να μας το πει ο κ. Σκουρλέτης».



Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα σχολίασε ότι «αφού κατά τη γνώμη μου έκανε το λάθος που παραιτήθηκε καλώς τηρεί πολύ προσεκτική στάση».



«Εύχομαι να μην προχωρήσουν οι διαγραφές και να πέσουν οι τόνοι, παρότι που διαφωνώ κάθετα οριζόντια και διαγώνια στην ουσία αυτών που λέγονται και στον τρόπο που λέγονται. Δεν είναι δυνατόν να αμφισβητείται ο Στέφανος Κασσελάκης. Γίνεται να μην αποδεχθείς το αποτέλεσμα; Οι διαφωνούντες οφείλουν να κάνουν δημόσια την αυτοκριτική τους». «Δεν έχει δοκιμαστεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται χρόνο» διευκρίνισε.

Ερωτηθείς «θα πάτε στις εκλογές με σήμα τον ήλιο;» απάντησε χαριτολογώντας «εμένα προσωπικά καθόλου δεν θα είχα αντίρρηση να πάμε με τον ήλιο, μπορεί να είναι κόκκινος, να έχει 9 ακτίνες (...) και να είναι κόκκινος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.