Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές ενώ η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 23 με 25 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 26 με 29 βαθμούς και στη βόρεια Κρήτη τοπικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές στα νότια, με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές στα νότια, με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια, από το απόγευμα.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα μέχρι το απόγευμα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 25 και στην Κρήτη 28 και τοπικά έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές στα νότια, με πιθανότητα τοπικών βροχών το βράδυ.

Άνεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα νότια από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

