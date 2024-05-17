Survivor 2024: Πήραν την επικοινωνία οι Μπλε - Μεγάλη μάχη στη Μονομαχία

Παραπάνω από εύκολο ήταν το έργο των Μπλε στον τελευταίο αγώνα με έπαθλο την επικοινωνία. Φάνης, Σταμάτης και Ντάνιελ κατάφεραν να πάρουν τη σημαντικότατη νίκη με συντριπτικό σκόρ. Ο Φάνης μάλιστα αγωνίστηκε με στραμπουληγμένο πόδι.
Μετά την επιτυχία τους οι τρεις παίκτες απόλαυσαν επιτέλους τα μηνύματα που εδώ και καιρό έχουν στείλει οι συγγενείς τους.
Η μέρα έκλεισε με τη μονομαχία. Εκεί Ντάνιελ και Δώρα πάλεψαν μεταξύ τους για το ποιος θα βγάλει από πάνω του την υποψηφιότητα. Αυτός που κέρδισε ήταν ο παίκτης των Μπλε.
Η παίκτρια μπορεί να μην μπόρεσε να απαλλαγεί από την μονομαχία, έχει όμως ακόμα μία ευκαιρία για να το καταφέρει.
