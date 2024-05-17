Τελειώνει ο Τερίμ από τον Παναθηναϊκό-Πιθανότατα ο Κόντης στη θέση του!

Παρελθόν θα πρέπει να θεωρείται για την τεχνική ηγεσία του «τριφυλλιού» ο Φατίχ Τερίμ, όπως μετέδωσε ο Τάσος Νικολογιάννης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, με τη σχετική ανακοίνωση να αναμένεται εντός της Παρασκευής (πιθανόν το πρωί).

Όπως και η σχετική ενημέρωση για τον διάδοχό του. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος έχει δουλέψει στους «πράσινους» ως βοηθός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στα σχεδόν 2,5 χρόνια παρουσίας του Σέρβου στον πάγκο της ομάδας, αναμένεται να αναλάβει τα… κλειδιά της ομάδας. Το ντεμπούτο του στο τιμόνι της ομάδας αναμένεται να γίνει στο ντέρμπι της Κυριακής (19/5, 20:00) με τον Ολυμπιακό για την αυλαία της Stoiximan Super League.

Ο Κόντης δούλεψε το τελευταίο τρίμηνο στον Βόλο, οδηγώντας τον στην παραμονή. Στο πλευρό του θα είναι ο παλαίμαχος μέσος του Παναθηναϊκού, Αλέξανδρος Τζιόλης, ο οποίος επίσης ήταν στον Βόλο τους τελευταίους μήνες.

«Κρίθηκε ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να χαθούν και οι δύο στόχοι που έχουν απομείνει. Δηλαδή, το Κύπελλο και η έξοδος στην Ευρώπη. Οπότε, πάρθηκε αυτή η απόφαση. Ο Φατίχ Τερίμ θα αποτελέσει παρελθόν. Θα πάρει ο Παναθηναϊκός προπονητή, ο οποίος θα έρθει για τα επόμενα δύο παιχνίδια. Πιθανότατα, αλλά αυτό θα το ξέρουμε αύριο, αυτός θα είναι ο Χρήστος Κόντης, έχοντας στο πλευρό του τον Αλέξανδρο Τζιόλη», τόνισε ο Τάσος Νικολογιάννης.

Ο Φατίχ Τερίμ ανέλαβε στις 26 Δεκεμβρίου τον Παναθηναϊκό, αντικαθιστώντας τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς με ξεκάθαρο στόχο να οδηγήσει την ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά δεν τα κατάφερε και μάλιστα το «τριφύλλι» δεν έχει εξασφαλίσει καν ευρωπαϊκό εισιτήρια μία στροφή πριν το φινάλε της Σούπερ Λίγκας.

Σε 26 αγώνες, στους οποίους έκατσε στον πάγκο του, έφερε 14 νίκες και από έξι ισοπαλίες και ήττες, ενώ έχει οδηγήσει τους «πράσινους» στον τελικό του Κυπέλλου Betsson (αποκλείοντας κατά σειρά Ολυμπιακό, Ατρόμητο και ΠΑΟΚ), το οποίο θα διεκδικήσει στις 25 Μαΐου κόντρα στον Άρη.

