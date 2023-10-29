Για μία πιθανή εξάπλωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με την εμπλοκή ισχυρότερων δυνάμεων, όπως η Χεζμπολάχ και ενδεχομένως το Ιράν, προετοιμάζονται οι ΗΠΑ. Σύμφωνα με δηλώσεις του συμβούλου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν στο CBS, η Ουάσινγκτον βλέπει «αυξημένο κίνδυνο» επέκτασης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κάτι που, αν συμβεί, μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες πόυ μετέδωσε το CNN, για τον λόγο Αμερικανοί πεζονάυτες της δύναμης ταχείας επέμβασης μεταφέρονται στην περιοχή της Μεσογείου, με την εντολή να αναμένουν οδηγίες.

«Είμαστε σε εγρήγορση, γιατί βλέπουμε αυξημένες απειλές κατά των δυνάμεών μας σε όλη την περιοχή και αυξημένο κίνδυνο να επεκταθεί αυτή η σύγκρουση σε άλλα μέρη της περιοχής. Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να το αποτρέψουμε» τόνισε ο Τζέικ Σάλιβαν στην εκπομπή «Face the Nation».

Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές με στόχο δύο εγκαταστάσεις που συνδέονται με πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν στην ανατολική Συρία μετά από μια σειρά επιθέσεων με drone και ρουκέτες κατά των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Ερωτηθείς για τα πλήγματα των ΗΠΑ σε ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν στην περιοχή, ο Σάλιβαν είπε: «Εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις, θα απαντήσουμε και νομίζω ότι οι Ιρανοί κατανοούν το μήνυμά μας».

«Φυσικά, λαμβάνουμε κάθε απαραίτητο μέτρο για να προστατεύσουμε τις δυνάμεις μας, να αυξήσουμε την επαγρύπνησή μας και να συνεργαστούμε με άλλες χώρες στην περιοχή για να προσπαθήσουμε να εμποδίσουμε αυτή τη σύγκρουση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ και τη Γάζα να μετατραπεί σε περιφερειακή σύγκρουση», πρόσθεσε ο Σάλιβαν.

«Αλλά ο κίνδυνος είναι πραγματικός, και ως εκ τούτου, η επαγρύπνηση είναι υψηλή και τα μέτρα που λαμβάνουμε για να το αποτρέψουμε είναι σοβαρά, συστηματικά και συνεχόμενα», δήλωσε.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.