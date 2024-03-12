Στη νατοϊκή άσκηση «Trojan Footprint» ο Νίκος Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας παρακολούθησε στο Λευκαντί Εύβοιας, το βράδυ της Δευτέρας 11 Μαρτίου, τη Media Day της άσκησης Ειδικών Δυνάμεων-Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων «Trojan Footprint (TFP)-24», συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

Η άσκηση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο διεξαγωγής της Άσκησης του NATO «Steadfast Defender - 24», σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ.

Στην άσκηση συμμετέχουν επίσης προσωπικό και μέσα από Αλβανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιταλία και Μαυροβούνιο.

Τη δραστηριότητα παρακολούθησαν επίσης ο διοικητής της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) αντιστράτηγος Προκόπιος Μαυραγάνης καθώς και ο διοικητής της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (ΔΔΕΕ) υποστράτηγος Σπυρίδων Κογιάννης.

«Είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε το εξαιρετικό επίπεδο επαγγελματισμού, απόψε, των δικών μας Ειδικών Δυνάμεων, των γυναικών και των ανδρών, αλλά και των Ειδικών Δυνάμεων των φίλων χωρών που βρέθηκαν εδώ στην Ελλάδα και εκπαιδεύτηκαν μαζί μας, για μια συνεργασία που είναι αμοιβαία επωφελής» ανέφερε ο κ. Δένδιας. Και συνέχισε τονίζοντας ότι «στοχεύει στην εξασφάλιση της ασφάλειας, της σταθερότητας, της ευημερίας των κρατών και των λαών μας, σε έναν πολύπλοκο, επικίνδυνο και ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο».

Αναφερόμενος στην επίσκεψη την οποία πραγματοποίησε στην ελληνική φρεγάτα «Ύδρα» που επιχειρεί στον Κόλπο του 'Αντεν, κάτω από την Ερυθρά Θάλασσα, για να προστατεύσει τη ναυσιπλοΐα, υπογράμμισε ότι «στόχος όλων είναι να διασφαλίσουμε συνθήκες ειρήνης και ανάπτυξης στις κοινωνίες μας και επίσης να κάνουμε ξεκάθαρο ότι οποιαδήποτε απόπειρα ρεβανσισμού δεν μπορεί να έχει έδαφος στον 21ο αιώνα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

