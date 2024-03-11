Τη φρεγάτα «Ύδρα» -η οποία βρίσκεται εν πλω στον Κόλπο του 'Αντεν- στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην ευρωπαϊκή επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ, επισκέφθηκε σημερα Δευτέρα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον Αρχηγό ΓΕΝ αντιναύαρχο Δημήτριο - Ελευθέριο Κατάρα.

Απευθυνόμενος προς το πλήρωμα της φρεγάτας ο κ. Δένδιας δήλωσε μεταξύ άλλων:"είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό που κάνετε. Διατύπωσα ήδη στον κυβερνήτη τα συγχαρητήρια μου ".

Παράλληλα επανέλαβε :"Γνωρίζω πάρα πολύ καλά και σας το επαναλαμβάνω ότι η πατρίδα σας έχει στείλει σε ζώνη κινδύνου. Πρέπει όμως να σας πω ότι είσαστε εδώ και το ξέρετε για να υπερασπίσετε τα δικά μας συμφέροντα, τα εθνικά μας συμφέροντα, αυτό το οποίο εξυπηρετεί την Ελληνική Δημοκρατία, την πατρίδα μας και την ελληνική κοινωνία. Και να σας πω επίσης, πρόσθεσε, ότι για εμένα ήταν μεγάλη περηφάνεια που κοίταξα στον ιστό της «Ύδρας» την ελληνική σημαία να ανεμίζει στον κόλπο του 'Αντεν".

Τέλος ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο τους.

Ο κ. Δένδιας ενημερώθηκε από τον κυβερνήτη της φρεγάτας αντιπλοίαρχο Χρήστο Δρούγκα, για την αποστολή της.

Με ιδιαίτερη τιμή βρέθηκα συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δημήτριο Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ στην φρεγάτα «Ύδρα», που περιπολεί στον κόλπο του Άντεν, στο πλαίσιο της @EUNAVFORASPIDES, προστατεύοντας τα εθνικά μας συμφέροντα σε… pic.twitter.com/t0lIwuUwCL — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 11, 2024

Πηγή: skai.gr

