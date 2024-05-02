Αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων Φινλανδίας σε Ευρώπη: Προετοιμαστείτε για τη Ρωσία

Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Φινλανδίας δήλωσε ότι η Ρωσία πιθανώς να δοκιμάσει την αμοιβαία ενότητα του ΝΑΤΟ με μια επίθεση σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ τα επόμενα χρόνια, αλλά είναι πολύ πιθανόν να συνεχίσει, όπως είπε, τις υβριδικές επιθέσεις, όπως οι παρεμβολές και οι παρεμβάσεις στις εκλογές.

Ορισμένοι δυτικοί ηγέτες όπως ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο υπουργός άμυνας της Γερμανίας και ο υπουργός Άμυνας της Δανίας, έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για το ότι τα μακροπρόθεσμα σχέδια της Ρωσίας μπορεί να περιλαμβάνουν μια επίθεση εναντίον του ΝΑΤΟ.

«Φυσικά η δοκιμή του Άρθρου 5 είναι συνεχώς πιθανή, αλλά αν αναλάβουμε την σωστή δράση και παραμείνουμε ενωμένοι, θεωρώ ότι είναι απίθανη μια επίθεση» δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ο στρατηγός Γιάνε Γιάακολα.

Ο Γιάακολα, η δουλειά του οποίου είναι να παρακολουθεί στενά τις κάνει η Ρωσία πίσω από τα μακρά σύνορα που μοιράζεται με την Φινλανδία, είπε ότι αυτή τη στιγμή η Μόσχα είναι πολύ απασχολημένη με την προετοιμασία της νέας της εαρινής επίθεσης στην Ουκρανία για να σκεφθεί μια επίθεση εναντίον του ΝΑΤΟ.

Στα τέλη του περασμένου χρόνου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέψευσε το ενδεχόμενο μιας επίθεσης του ΝΑΤΟ ως ανοησία, αλλά το Κρεμλίνο επίσης είχε προειδοποιήσει ότι μια σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ θα είναι αναπότρεπτη εάν οι ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ στείλουν στρατεύματα να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Ωστόσο ο Γιάακολα είπε ότι η Ρωσία πιθανώς θα συνεχίσει όπως τις χαρακτήρισε, υβριδικές επιθέσεις εναντίον των ευρωπαϊκών χωρών, με την μορφή των παρεμβολών στο σύστημα πλοήγησης GPS, των επιχειρήσεων επιρροής και στοχεύοντας τους γείτονες της συμπεριλαμβανομένης της Φινλανδίας με το να στέλνει μετανάστες.

Το Κρεμλίνο αρνείται συνήθως ότι παρεμβαίνει στις εκλογές και εργαλιοποιεί την μετανάστευση. Δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα να σχολιάσει τους ισχυρισμούς της Εσθονίας περί παρεμβολών στο σύστημα GPS τον περασμένο μήνα αλλά είχε αρνηθεί και προηγουμένως ότι προσπαθεί να αναπτύξει τεχνολογία παρεμβολών.

«Το θέμα για τους Ρώσους είναι ότι εύχονται να προκαλέσουν όσο τον δυνατόν περισσότερη διχόνοια στην Ευρώπη, ώστε η ενότητα και η συνοχή μας να είναι πιο αδύνατη» δήλωσε ο Γιάκολα.

Ο διορισμός του Γιάακολα ως επικεφαλής του υπουργείου Άμυνας από την 1η Απριλίου, σηματοδότησε την πρώτη επέτειο της ένταξης Φινλανδίας στην στρατιωτικής συμμαχίας της Δύσης, στην οποία προσχώρησε σε απάντηση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Επίσης η Φινλανδία ως μέλος του ΝΑΤΟ αύξησε τις στρατιωτικές της δαπάνες, φθάνοντας το 2,5% του ΑΕΠ το 2023 και το 2,31% εφέτος, ανανεώνοντας τον στόλο της πολεμικής της αεροπορίας, υπογράφοντας διμερή συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ και διπλασιάζοντας την δυνατότητα παραγωγής πυρομαχικών έως το 2027.

«Η κατεύθυνση της άμυνας μας και συνεπώς της αποτροπής είναι ανοδική» είπε ο Γιάακολα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

