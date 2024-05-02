Παπανικολάου: «Τώρα έχει η Μπαρτσελόνα την πίεση»

Στη συμβολή που είχαν όλοι για να έρθει το 2-2 του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπαρτσελόνα αναφέρθηκε ο Κώστας Παπανικολάου.



«Θέλω να συγχαρώ όλη την ομάδα για το πάθος που έδειξαν, την επιθυμία να μην αφήσουν να χαθεί αυτό το παιχνίδι, αλλά και τους φιλάθλους που μας έδωσαν ώθηση. Όλοι έβαλαν ένα λιθαράκι. Δεν έχει να κάνει με μένα, αλλά με την ομάδα. Έχουμε μια ακόμη ευκαιρία, στο τελευταίο παιχνίδι. Παίζουμε εκτός, η Μπαρτσελόνα έχει την πίεση τώρα. Θα πάμε εκεί να παίξουμε με το μαχητικό μας πνεύμα, με το στυλ που μας χαρακτηρίζει και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη», σημείωσε.

«Θέλω πάντα να δίνω τα πάντα, ο κόσμος με βοηθά φωνάζοντας το όνομά μου και θέλω να τους το ανταποδώσω. Χαίρομαι που σήμερα έβαλα το λιθαράκι μου για να κερδίσουμε», πρόσθεσε.

