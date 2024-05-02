Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να δεσμευτεί ρητά ότι θα αναγνωρίσει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου, στις οποίες θα βρεθεί ξανά αντιμέτωπος με τον Τζο Μπάιντεν.

«Αν όλα γίνουν έντιμα, θα αποδεχόμουν ευχαρίστως τα αποτελέσματα», είπε ο πρώην πρόεδρος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Milwaukee Journal Sentinel του Ουισκόνσιν. «Αλλά αν δεν συμβεί αυτό, τότε θα πρέπει να αγωνιστούμε για το καλό της χώρας», πρόσθεσε.

Παρόμοιες δηλώσεις είχε κάνει ο 77χρονος μεγιστάνας και στις προεδρικές εκλογές του 2020. Ο Τραμπ δεν αναγνώρισε ποτέ την ήττα του απέναντι στον Δημοκρατικό Μπάιντεν.

«Με λίγα λόγια: Ο Ντόναλντ Τραμπ συνιστά κίνδυνο για το Σύνταγμα και τη δημοκρατία μας», σχολίασε ένας εκπρόσωπος του προεκλογικού επιτελείου του Μπάιντεν, αναφερόμενος στη συνέντευξη αυτήν.

Σε άλλη συνέντευξη, που δημοσιεύτηκε την Τρίτη, ο Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο «πολιτικής βίας» μετά τις εκλογές. «Αν δεν κερδίσουμε, ξέρετε, θα εξαρτηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά στο περιοδικό Time.

Οι υποστηρικτές του Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο τον Ιανουάριο του 2021, για να εμποδίσουν την επικύρωση της νίκης του Μπάιντεν σε εκείνες τις εκλογές. Ο ίδιος ο Τραμπ διώκεται για τον ρόλο του στην επίθεση αυτή και επειδή επιχείρησε να ανατρέψει το αποτέλεσμα στην Πολιτεία της Τζόρτζια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

