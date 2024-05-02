Οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Κολούμπια ζήτησαν την Πέμπτη ψήφο δυσπιστίας κατά της προέδρου του Πανεπιστημίου Μινούς Σαφίκ, και τους συμπροέδρους του συμβουλίου των διαχειριστών του ιδρύματος, μετά την απόφασή της την Τρίτη να εξουσιοδοτήσει το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης (ΝΥPD) να διεξάγει επιχείρηση απομάκρυνσης των διαδηλωτών στο Hamilton Hall.

Το NYPD συνέλαβε 109 άτομα την Τρίτη μετά την κατάληψη του Hamilton Hall. Τα πλάνα κάμερας σώματος των συλλήψεων έδειξαν ότι οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν χειροβομβίδες κρότου-λάμψης κατά την έφοδό τους στο κτίριο.

Η Ένωση των Καθηγητών στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι η απόφαση «λήφθηκε χωρίς διαβούλευση με τη Γερουσία του Πανεπιστημίου, κατά παράβαση των καθιερωμένων διαδικασιών, με προσφυγή στις λεγόμενες εξουσίες έκτακτης ανάγκης».

«Η επιλογή των διαχειριστών της Κολούμπια να αγνοήσουν τα πανεπιστημιακά καταστατικά και τις εθιμικές πρακτικές που τιμήθηκαν τις τελευταίες έξι δεκαετίες, να συλλάβουν βίαια τους φοιτητές μας και να επιβάλουν στρατιωτικοποιημένο lockdown της πανεπιστημιούπολης μας, έχει υπονομεύσει αμετάκλητα την εμπιστοσύνη μας σε αυτούς», αναφέρει η δήλωση της AAUP.

«Η ψήφος δυσπιστίας στην Πρόεδρο και τη διοίκησή της είναι ο μόνος τρόπος για να ξεκινήσουμε την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης κοινότητάς μας και την αποκατάσταση των βασικών αξιών του Πανεπιστημίου για την ελευθερία του λόγου, το δικαίωμα στην ειρηνική συγκέντρωση και την κοινή διακυβέρνηση», αναφέρει το ψήφισμα.

Πηγή: skai.gr

