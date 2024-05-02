Βέλγιο: 78χρονος κατηγορείται για φόνο της συντρόφου του πριν από 30 χρόνια

Ένας άνδρας ηλικίας 78 ετών συνελήφθη αυτήν την εβδομάδα στο Βέλγιο, καθώς θεωρείται ύποπτος για τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του, η εξαφάνιση της οποίας, πριν από 30 χρόνια, δεν διαλευκάνθηκε ποτέ.

Αυτή η ανεξιχνίαστη υπόθεση άνοιξε ξανά έπειτα από την τυχαία ανακάλυψη ανθρωπίνων λειψάνων κατά τη διάρκεια εργασιών εκσκαφών το Σάββατο στον κήπο μιας κατοικίας στο Σεντ Μάρτενς Λάτεμ, κοντά στη Γάνδη.

Ο ιδιοκτήτης ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία, η οποία συμπέρανε «βάσει πολλών σοβαρών στοιχείων» ότι τα λείψανα ανήκουν σε μια γυναίκα ηλικίας 48 ετών, πρώην γειτόνισσα, η οποία εξαφανίστηκε από το 1994, εξήγησε η εισαγγελία της Γάνδης (βορειοδυτικά).

Ως συνέπεια, ένας ανακριτής ξεκίνησε έρευνα για «δολοφονία» και αποφάσισε να καλέσει για κατάθεση τον πρώην σύντροφο του θύματος, έναν άνδρα ηλικίας σήμερα 78 ετών.

Σε βάρος του ασκήθηκαν την Τρίτη διώξεις και τέθηκε υπό κράτηση με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον ενός δικαστηρίου στη Γάνδη, το οποίο αναμένεται να αποφασίσει για το ενδεχόμενο παράτασης και του τρόπου της κράτησής του.

Σύμφωνα με τη φλαμανδική εφημερίδα De Standaard, ο ύποπτος, που κατονομάζεται ως «Χανς Ντ.», ομολόγησε ενώπιον των ανακριτών ότι έθαψε το πτώμα της συντρόφου του, αν και επί του παρόντος δεν αποδέχεται τη δολοφονία.

«Συνεργάζεται πλήρως» στο πλαίσιο της έρευνας, δήλωσε ο δικηγόρος του Άσλεϊ Μπιξ, σε μια άλλη εφημερίδα, τη Het Nieuwsblad.

Η εξαφάνιση του θύματος συνέβη τη 12η Νοεμβρίου του 1994 και ο σύντροφός της, ένας γνωστός τεχνίτης σύμφωνα με ΜΜΕ, δεν είχε ερευνηθεί τότε.

Πέντε χρόνια αργότερα ο ίδιος είχε δώσει τη δική του εκδοχή των γεγονότων σε συνέντευξη που παραχώρησε σε ένα τηλεοπτικό δίκτυο: είχε εξηγήσει ότι η σύντροφός του είχε εξαφανιστεί ξαφνικά από το σπίτι ένα βράδυ, όταν είχε βγει για ψώνια στο σούπερ μάρκετ, κατόπιν για να παρακολουθήσει έναν αγώνα ποδοσφαίρου, έγραψε η De Standaard.

Η έρευνα δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και τμήμα του φακέλου της υπόθεσης είχε χαθεί, κατά τη διάρκεια της μετακόμισης του δικαστηρίου της Γάνδης, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο VRT.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

