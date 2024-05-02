Μάγδα Φύσσα: Με την αποφυλάκιση του Μιχαλολιάκου «ξαναμαχαιρώνουν» τον Παύλο

Στο θέμα της αποφυλάκισης του Νίκου Μιχαλολιάκου αναφέρθηκε η Μάγδα Φύσσα, μιλώντας στο ΕΡΤnews τονίζοντας ότι έμαθε για την απόφαση αυτή από ενημέρωση του δικηγόρου της, σήμερα το μεσημέρι, τονίζοντας πως δεν περίμενε τέτοια εξέλιξη.

Για τις επόμενες ενέργειες η κ. Φύσσα δήλωσε πως: «Ήδη έχει βγει μία ανακοίνωση, από κει και πέρα περιμένουμε, δεν είναι στο χέρι το δικό μας είναι να κάνουμε τι; Τι μπορούμε να κάνουμε; Εκεί ποντάρουν λοιπόν».

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Υποτίθεται ότι ήταν μέσα στη φυλακή. Η αντίδραση ήταν όλα τα συναισθήματα μαζί που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που νιώθει τόσο πολύ αδικημένος και για άλλη μια φορά να τον πατάνε με αυτό τον τρόπο, το ίδιο το παιδί να το ξαναμαχαιρώνουν. Δεν είχα καμία τέτοια αίσθηση ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε ένα τέτοιο βούλευμα, γιατί πίστευα ότι η απόφαση του 2020, που δικαίωσε όλο τον κόσμο και εμάς ταυτόχρονα, ότι θα εκτίσουν την ποινή τους μέχρι να τελειώσει το Εφετείο, όταν το Εφετείο βρίσκεται σε εξέλιξη και αυτή τη στιγμή είμαστε έχουμε μπροστά μας τουλάχιστον ένα χρόνο, φυσικά και δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Αυτό που θα ήθελα να πω, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι οι δικαστικοί λοιπόν που τα έβγαλαν έξω, γι’ αυτούς δεν είναι επικίνδυνος ούτε αυτός, ούτε κανένας από αυτούς για τους συγκεκριμένους. Γιατί δεν είναι αυτοί που χάσανε τα παιδιά τους. Δεν είχαν ούτε τους πολυτραυματίες που είχαμε με τους Αιγύπτιους, ούτε με την ανθρωποκτονία του Παύλου, ούτε τίποτα. Εμείς είμαστε αυτοί που την έχουμε πληρώσει, που έχουμε πληρώσει όλο αυτό και αυτή τη στιγμή τους βγάλαν έξω. Λοιπόν, τους βγάλανε έξω γιατί δεν θεωρούν ότι είναι επικίνδυνοι. Όμως θα ήθελα μία μέρα να έρθουν στο δικαστήριο να τους δουν ότι δεν έχουν αλλάξει καθόλου, μα καθόλου δεν έχουν μετανοήσει για τίποτε. Ίσα ίσα, αντιθέτως που υπερασπίζονται αυτά που κάνανε όλα».

Σχολιάζοντας αν την καθησυχάζει ότι αναμένεται να ασκηθεί έφεση στο βούλευμα αυτό, απάντησε: «Όχι, καθόλου. Το ότι μέχρι να ασκηθεί έφεση, μέχρι λοιπόν να πραγματοποιηθεί όλο αυτό, θα είναι τουλάχιστον ένα δίμηνο τρίμηνο θα περάσει. Ωστόσο, ας μας πουν οι δικαστικοί, αυτοί που τον έβγαλαν έξω, από πού θα φύγει να πάει, γιατί στο Δομοκό δεν πρέπει να είναι λογικά. Στη φυλακή, δεν έχει κάτι, νοσηλευόταν ωραία και από το κέντρο αποκατάστασης να πάει στο σπίτι του;Γιατί μόνο φυλακή δεν έχει κάνει ο Μιχαλολιάκος. Το θέμα είναι ότι δικαστικοί αποφασίζουν και βγάζουν εγκληματίες έξω. Γιατί τους το κάνουν αυτό; Θα ήθελα κάποια στιγμή να μου το εξηγήσουν αυτό. Για ποιο λόγο το Μιχαλολιάκο έξω και άλλοι αντίθετα που έχουνε κάνει λιγότερα από αυτούς έχουν εκτίσει την ποινή τους και με τα παραπάνω μάλιστα. Αυτοί λοιπόν γιατί; Γιατί τους θεωρούν δικούς τους ανθρώπους; Δεν υπάρχει περίπτωση να τη βρούμε την ηρεμία εμείς. Εμείς τη χάσαμε μια και καλή. Την ηρεμία την έχουν εκείνοι. Θα κάνει και Πάσχα ο άνθρωπος στο σπίτι του. Μια χαρά, εντάξει, αυτό σκεφτήκαμε μάλιστα να το κάνει Πάσχα σπίτι του»

