Cher: Κάνω σχέσεις με νεότερους άνδρες γιατί οι συνομήλικοι μου έχουν πεθάνει

«Ο λόγος που κάνω σχέσεις με νεαρούς άντρες είναι επειδή οι άντρες της ηλικίας μου ή οι μεγαλύτεροι τώρα είναι όλοι νεκροί» δήλωσε με βιτριολικό χιούμορ η Σερ, σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Σε κάθε περίπτωση η εμβληματική σταρ παραδέχτηκε ότι όταν ήταν νεότερη οι άνδρες φοβούνταν να την προσεγγίσουν.

Εξάλλου, «και νεότεροι άντρες—μεγάλωσαν από γυναίκες σαν εμένα».

Η Σερ εδώ και σχεδόν δύο χρόνια είναι ζευγάρι με τον κατά 40 χρόνια νεότερό της, 38χρονο Αλεξάντερ Έντουαρντς.

Η τραγουδίστρια είχε επίσης σχέση με τον Τομ Κρουζ και τον Βαλ Κίλμερ, οι οποίοι είναι περίπου δέκα χρόνια νεότεροι από εκείνη, ενώ ήταν 11 χρόνια νεότερη και από τον πρώτο της σύζυγο, τον Σόνι Μπόνο, ο οποίος πέθανε το 1998.

«Η εμπειρία μου με τους άντρες είναι σπουδαία γιατί τους διαλέγω επειδή μου αρέσουν. Δεν τους χρειάζομαι» συνοψίζει, λίγες ημέρες πριν γιορτάσει τα 78α γενέθλιά της στις 20 Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

