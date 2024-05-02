Μπαρτζώκας: «Έχουμε καλές πιθανότητες να περάσουμε-Θα είχαμε περάσει ήδη αν δεν υπήρχε ένα λάθος»

Αισιόδοξος για τις πιθανότητες του Ολυμπιακού να προκριθεί στο Final 4 εμφανίστηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος εξήρε την αντίδραση των παικτών του για να έρθει εμφατικά το 2-2 απέναντι στην Μπαρτσελόνα (92-58).

«Δεν θέλω να αναφέρω κάτι για τα νούμερα ή τα στατιστικά. Όλα έχουν να κάνουν με την αίσθηση που έχω. Είμαι ευγνώμων για τους παίκτες και τους φιλάθλους για αυτή την εμφάνιση σε αυτή τη στιγμή σε αυτή τη σειρά. Δεν θέλω να πω άσχημα λόγια για το προηγούμενο ματς, αλλά ήμασταν απογοητευμένοι, αλλά μαζέψαμε τα κομμάτια μας και ήρθαμε έτοιμοι να παίξουμε με αυτή την ενέργεια, με αυτό το κίνητρο, με αυτή την αποφασιστικότητα. Η Μπαρτσελόνα είχε απίστευτη ευστοχία στο ξεκίνημα, αλλά μετά βγάλαμε πολλή ενέργεια, τα παιδιά που ήρθαν από τον πάγκο βοήθησαν πολύ κι αυτό δείχνει ότι η ομάδα μας έχει μεγάλο βάθος. Είμαστε χαρούμενοι για το 2-2, αλλά τώρα θα πάμε στη Βαρκελώνη, να παίξουμε το μπάσκετ μας, να παλέψουμε όπως πάντα. Η Μπαρτσελόνα είναι σπουδαία ομάδα, η ποιότητα που έχει είναι μεγάλη, η εμπειρία επίσης και είδατε πώς ξεκίνησαν το ματς. Αυτό σημαίνει πως η νίκη μας είναι ακόμη πιο σημαντική», σημείωσε.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην αυταπάρνηση του Παπανικολάου είπε: «Θέλω να κάνω ειδική αναφορά στον Παπανικολάου, οι αιματολογικές εξετάσεις που έκανε ήταν κακές, έπρεπε κανονικά να μείνει εκτός από αυτό το παιχνίδι μετά την ασθένεια που είχε. Όμως και ο ίδιος θυσιάστηκε για την ομάδα, δεν ήταν κανονικά σε θέση να παίξει σε ένα τέτοιο παιχνίδι με τέτοια ένταση. Είδατε όλοι πώς μας βοήθησε, όπως όλοι στην ομάδα που συνεισέφεραν στη νίκη».

Όσο για το 0-18 που έχουν οι φιλοξενούμενες ομάδες σε Game 5, είπε: «Τα ρεκόρ ποτέ δεν με έχουν απασχολήσει. Έχουμε ένα ματς εκεί, με τις πιθανότητές μας να κερδίσουμε. Δεν είναι εύκολο, αλλά θεωρώ ότι έχουμε σοβαρές πιθανότητες. Δεν με φοβίζει το εύρος της νίκης. Η ένταση που βγάλαμε οδηγώντας τους σε λάθος επιλογές είναι κάτι που με ενθουσιάζει. Πολλές φορές επιβάλλεσαι στον αντίπαλο πνευματικά. Τώρα εμείς πρέπει να κάνουμε μια υπέρβαση».

Ερωτηθείς για το διαιτητικό λάθος της Τρίτης απάντησε: «Αυτό το γκρουπ ανθρώπων έχει φανεί τόσα χρόνια πόσο συμπαγές είναι. Έχουμε πάρει τόσους τίτλους, έχουμε σπάσει ρεκόρ, έχουμε κάνει μεγάλες νίκες… Εγώ δεν κοιμήθηκα καθόλου την Τρίτη. Σέβομαι απόλυτα τους διαιτητές της Ευρωλίγκας και καταλαβαίνω τη δυσκολία. Οι επαφές αφήνονται και είναι πολύ εύκολο να γίνουν λάθη. Τον κ. Νέντοβιτς τον τιμώ απόλυτα, θεωρώ πως είναι ένας πολύ ταλαντούχος διαιτητής, όμως έκανε ένα λάθος όπως είπε και η Ευρωλίγκα. Προσπάθησα να εστιάσω στο τι δεν κάναμε εμείς καλά. Θα είχαμε φτάσει τώρα στο Final 4. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το σφύριγμα δεν θα μας στοιχίσει την τρίτη σερί συμμετοχή στο Final 4».

Τέλος, για τον Λαρεντζάκης είπε «… δεν ξέρω πόσο βαρύ είναι το διάστρεμμα, θα το δούμε».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.