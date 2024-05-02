Εμφατική απάντηση από τον Ολυμπιακό και… τελικός στη Βαρκελώνη!



Πεισμωμένοι από το break, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν «σμπαράλια» την Μπαρτσελόνα, την οποία συνέτριψαν 92-58 στο Game 4 στο ΣΕΦ, ισοφαρίζοντας σε 2-2 και στέλνοντας τη σειρά σε πέμπτο και τελευταίο ματς στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» (8/5).

Με τους Φαλ, Πίτερς, Παπανικολάου, Κάναν και Γουόκαπ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Καλό και γρήγορο ρυθμό είχε από νωρίς η αναμέτρηση, με τους «ερυθρόλευκους» να στηρίζονται περισσότερο στον Φαλ επιθετικά, αλλά και τον Βέσελι να μπαίνει ορεξάτος για την Μπαρτσελόνα, η οποία είχε το προβάδισμα (10-12). Μάλιστα, στη συνέχεια, με τα τρίποντα των Λαπροβίτολα και Ρούμπιο, οι Καταλανοί ξέφυγαν στο +7 (12-19), στο 5’. Στα επόμενα λεπτά, οι Πειραιώτες έσφιξαν αμυντικά και με τον Κάναν να μπαίνει στην επιθετική εξίσωση, η διαφορά έπεσε στο καλάθι (17-19), ωστόσο τα χαμένα αμυντικά ριμπάουντ τη διατήρησαν σ’ αυτό το επίπεδο μέχρι το τέλος της πρώτης περιόδου (21-23).Με την ίδια λογική και ακόμη καλύτερα μπήκε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο δεκάλεπτο. Με την άμυνα να… δαγκώνει, με τους Μιλουτίνοφ-Πετρούσεφ να εξασφαλίζουν τα ριμπάουντ και πολυφωνία στην επίθεση μαζί με ΜακΚίσικ, Λαρεντζάκη και Γουίλιαμς-Γκος, οι «ερυθρόλευκοι» έτρεξαν ένα φοβερό σερί 15-0, για το +13 (36-23), μέχρι το 14’. Το τρίποντο του Πάρκερ έκοψε προσωρινά το σερί, με τους Πειραιώτες να απαντούν με Πετρούσεφ και Μιλουτίνοφ με ένα νέο 9-0, για το +19 (45-26), στο 16’. Στα επόμενα λεπτά, οι Καταλανοί αύξησαν τον ρυθμό του ματς με Πάρκερ και Μπριθουέλα, με την ομάδα του Μπαρτζώκα να έχει απαντήσεις με ΜακΚίσικ και να πηγαίνει στα αποδυτήρια με το +16 (53-37).Με την ίδια εξαιρετική άμυνα συνέχισε ο Ολυμπιακός και στο δεύτερο μέρος, όπου είχε «μπλοκάρει» εντελώς την Μπαρτσελόνα, ενώ από την άλλη οι Κάναν και Γουίλιαμς-Γκος έκαναν σερί 8-0, για το +24 (61-37), στο 24’. Στη συνέχεια, οι «ερυθρόλευκοι» έριξαν… στροφές, κάνοντας εύκολα λάθη και έτσι έχασαν τον ρυθμό τους στην επίθεση, με τους Καταλανούς να μειώνουν με σερί 8-0 (61-45), μέχρι το 27’. Εκεί, ήταν η σειρά του Κώστα Παπανικολάου να δώσει την… ώθησή του και με τα απανωτά του τρίποντα «εκτόξευσε» την ψυχολογία και το ΣΕΦ, με τους Πειραιώτες να ολοκληρώνουν την τρίτη περίοδο στο +25 (72-47).Με το πόδι… γκάζι μπήκε ο Ολυμπιακός και στην τέταρτη περίοδο, κάνοντας ό,τι θέλει στο παρκέ και εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +34 (84-50), στα πρώτα πέντε λεπτά. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η αναμέτρηση είχε πάρει διαδικαστικό χαρακτήρα, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να φτάνει στη νίκη με το τελικό 92-58.21-23, 53-37, 72-45, 92-58

