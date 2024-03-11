Απέπλευσε νωρίς το πρωί από το λιμάνι του Τζιμπουτί η φρεγάτα «ΥΔΡΑ» του Πολεμικού Ναυτικού, που συμμετέχει στην επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES.

Η φρεγάτα «ΥΔΡΑ» βρισκόταν στο λιμάνι για ανεφοδιασμό και πλέον βρίσκεται ήδη στην περιοχή των επιχειρήσεων για εκτέλεση αποστολής συνοδείας-προστασίας.

Την φρεγάτα επισκέπτεται αυτή την ώρα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, εν πλώ στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας συνοδεύεται από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό ΓΕΝ αντιναύαρχο Δημήτριο - Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ.

Σημειώνεται ότι η «ΥΔΡΑ» απέπλευσε λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Δευτέρας 26 Φεβρουαρίου, από τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας καθώς συμμετέχει στην προστασία των εμπορικών πλοίων που περνούν από την Ερυθρά Θάλασσα, την ώρα που οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εξαπολύουν επιθέσεις.

