Παλαιστίνη: Φυλακισμένοι από Γάζα, νεκροί σε φυλακές του Ισραήλ

Δύο φυλακισμένοι από τη Γάζα ο ένας εκ των οποίων ήταν γιατρός στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, πέθαναν σε ισραηλινές φυλακές, ανακοίνωσαν δύο παλαιστινιακές ενώσεις που προασπίζονται τα δικαιώματα των κρατουμένων, υποστηρίζοντας ότι υπέστησαν «βασανιστήρια» και ότι δεν είχαν πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη.

Στην κοινή ανακοίνωσή τους, η Λέσχη Κρατουμένων και η Επιτροπή Υποθέσεων Παλαιστίνιων Κρατουμένων ανέφεραν τον θάνατο του Δρ Αντνάν Άχμεντ Ατίγια αλ Μπουρς, 50 ετών, που ήταν επικεφαλής της ορθοπεδικής κλινικής του Αλ Σίφα και του Άμπντελ Μπάρι Ρατζάμπ Χαντίρ, 33 ετών.

Και οι δύο πέθαναν «μετά από βασανιστήρια και ιατρικά εγκλήματα τα οποία υφίστανται οι κρατούμενοι της Γάζας», πρόσθεσαν, αναφερόμενες στην έλλειψη περίθαλψης την οποία έχουν καταγγείλει τόσο ισραηλινές όσο και παλαιστινιακές οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς καταδίκασε «τον θάνατο (…) από βασανιστήρια» του Δρ Μπουρς, σημειώνοντας ότι από την έναρξη του πολέμου έχουν σκοτωθεί 492 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας.

Ο ισραηλινός στρατός είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «δεν έχει ενημερωθεί» για τους θανάτους.

Ο Δρ Μπουρς ήταν γνωστός για τις συνεντεύξεις του στα μέσα ενημέρωσης, καθώς περιέγραφε την κατάσταση στα νοσοκομεία της Λωρίδας της Γάζας, τα οποία μπήκαν στο στόχαστρο του ισραηλινού στρατού καθώς θεωρούσε ότι τα χρησιμοποιούσε η Χαμάς ως βάσεις της. Ο γιατρός συνελήφθη «από τον κατοχικό στρατό σε ένα νοσοκομείο τον Δεκέμβριο του 2023» και πέθανε στη φυλακή του Όφερ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, στις 19 Απριλίου, διευκρίνισαν οι δύο οργανώσεις, σημειώνοντας ότι η σορός του δεν έχει παραδοθεί στους οικείους του. Ο Δρ Μπουρς είχε τραυματιστεί «πριν από πέντε μήνες», πρόσθεσαν.

Πολλές προσωπικότητες απέτισαν φόρο τιμής στον γιατρό, μεταξύ των οποίων και ο Δρ Γασάν Άμπου Σίτα, ένας Βρετανοπαλαιστίνιος χειρουργός που βρισκόταν στη Λωρίδα της Γάζας όταν ξέσπασε ο πόλεμος. «Βασανίστηκε μέχρι θανάτου από τον ισραηλινό στρατό σε ένα από τα στρατόπεδα μυστικής κράτησης. Ήταν ένας θαυμάσιος χειρουργός, γεμάτος ζωή», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Σύμφωνα με τη Λέσχη Κρατουμένων, τουλάχιστον 18 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι έχουν πεθάνει μετά την 7η Οκτωβρίου, ένας αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί «δεδομένων των μαρτυριών περί βασανιστηρίων και βαναυσότητας».

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε έρευνα στις 19 Δεκεμβρίου, μετά τον θάνατο πολλών Παλαιστίνιων που είχαν συλληφθεί στη Λωρίδα της Γάζας τους προηγούμενους μήνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

