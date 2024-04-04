Σόου Ιμάμογλου στην ανάληψη των καθηκόντων του

Το σόου του Εκρέμ Ιμάμογλου την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του. Δίπλα του η σύζυγός του και ο κόσμος που κάθε φορά ζητά να βγάζει το σακάκι του!

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης, ο Ιμάμογλου έστειλε μήνυμα στον Ερντογάν.

«Mε την άδεια σας, σας ενημερώνω πως μόλις τώρα έρχονται ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης κύριος Εκρέμ Ιμάμογλου, και η αξιότιμη σύζυγος του Ντιλέκ Ιμάμογλου. Δήμαρχε Εκρέμ, πρόεδρε Εκρέμ.

Υπήρξαν προσπάθειες που είχαν επιχειρήσει να καθυστερήσουν και να εμποδίσουν το έργο μας. Εύχομαι και ελπίζω πως οι επιλογές του λαού μας, οι προτιμήσεις του λαού μας, η κοινή λογική να είναι ένα μήνυμα προς του κυβερνώντες στην Άγκυρα, στην κυβέρνηση και στον κύριο πρόεδρο. Αυτό θα πρέπει να είναι ένα μήνυμα πως πρέπει να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι, στο να σκεφτόμαστε μαζί και να κινούμαστε μαζί. Αυτή είναι μια εθνική στάση.

Eκρέμ, Εκρέμ…»

Ερντογάν: «Έχω σφιχτό πρόγραμμα, έχω να ταξιδέψω σε ΗΠΑ και Σ.Αραβία, μετά θα σας επισκεφθώ»

Ο Τούρκος πρόεδρος παρηγορεί τα στελέχη του για το εκλογικό αποτέλεσμα

Ερντογάν: «Τώρα είμαι λίγο στριμωγμένος έχω το ταξίδι στην Αμερική μετά θα πάω στη Σ.Αραβία. Μετά από αυτά αν θέλει ο Θεός θα επισκεφθώ τις νικηφόρες πόλεις μας. Εντάξει πρόεδρε απλά να ξέρετε πως περιμέναμε καλύτερα ποσοστά. Μη σκοτίζεσαι μην το κάνεις αυτό. Δεν υπάρχει μικρή ή μεγάλη νίκη. Η νίκη είναι νίκη».

Ο Ερντογάν τώρα αρχίζει να υπόσχεται μείωση του πληθωρισμού: «Αύξηση της ευημερίας μετά το β' εξάμηνο»

Ο Ερντογάν δήλωσε: «Αν θέλει ο Θεός, από το β' εξάμηνο του έτους θα αρχίσουμε να βλέπουμε τη μείωση του πληθωρισμού. Ήδη τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας που ανακοινώθηκαν σήμερα δείχνουν την υποχώρηση του πληθωρισμού τον Μάρτιο. Η μείωση του πληθωρισμού θα εξασφαλίσει τη μόνιμη αύξηση της ευημερίας και θα σταματήσει τη μείωση της αξίας των μισθών.

Συνάντηση Γεραπετρίτη - Φιντάν

Προετοιμασίες για το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Πηγή: skai.gr

