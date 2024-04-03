Tουρκία: Στον υποψήφιο του φιλοκουρδικού DEM ο δήμος της πόλης Βαν

Η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή έκανε αποδεκτή την ένσταση του φιλοκουρδικού DEM και αναγνωρίζει τον υποψήφιο του κόμματος Αμπντουλάχ Ζεϊντάν ως δήμαρχο του Βαν.

O Αμπντουλάχ Ζεϊντάν εξελέγη στις δημοτικές εκλογές της Κυριακής με ποσοστό 55,51% έναντι του υποψηφίου του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) Αμπντουλαχάτ Αρβάς, που έλαβε το 27,15% των ψήφων.

Προηγουμένως η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή είχε ακυρώσει την εκλογή του Ζεϊντάν και αποφάσισε να ανακηρύξει δήμαρχο τον υποψήφιο του κυβερνώντος ΑΚΡ. Η απόφαση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην επαρχία Βαν. Στις χτεσινές διαμαρτυρίες σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ Κούρδων διαδηλωτών και της αστυνομίας και το κλίμα εξακολουθεί να είναι τεταμένο και σήμερα.

Η νομαρχία της επαρχίας Βαν με απόφασή της απαγόρευσε από σήμερα και για 15 ημέρες όλες τις διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, πορείες, συλλογή υπογραφών και διεξαγωγή δημοσκοπήσεων.

Ανάλογες απαγορεύσεις επιβλήθηκαν και στον γειτονικό νομό του Μπίτλις, ενώ στην περιοχή Περβάρι του επίσης γειτονικού νομού Σίιρτ η νομαρχία επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας. Ένα άτομο σκοτώθηκε και άλλα τέσσερα τραυματίστηκαν στα επεισόδια που ξέσπασαν χτες βράδυ στο Περβάρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.