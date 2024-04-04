Κασσελάκης: “Ασφάλεια με ενσυναίσθηση, αυτό χρειάζεται η χώρα μας"

Στο έγκλημα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα των Αγίων Αναργύρων αναφέρεται με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης δηλώνοντας "πως παρακολούθησα και εγώ σοκαρισμένος, όπως όλες και όλοι, το ηχητικό από τη συνομιλία της Κυριακής Γρίβα που έμελλε να είναι η τελευταία".

Στην ανάρτηση του αναφέρει ακόμη: "Όταν ένας πολίτης βρίσκεται έξω από αστυνομικό τμήμα όπου δεν τον έχουν πάρει στα σοβαρά, μπροστά στον φύλακα που δεν αντιδρά, έχοντας στο αυτί του την άμεση δράση που κωλυσιεργεί, και δολοφονείται, τότε κάτι πηγαίνει πολύ λάθος στην ασφάλεια των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Και δυστυχώς δεν είναι ένα ‘ανθρώπινο λάθος' ούτε εδώ. Είναι ένα ολόκληρο σύστημα που δουλεύει λάθος. ‘Το περιπολικό δεν είναι ταξί', όμως πρέπει να ξαναγίνει εκείνο το μέσο που έρχεται ακαριαία όταν ένας πολίτης βρίσκεται σε κίνδυνο. Διότι ο πολίτης που βρίσκεται σε κίνδυνο, δεν έχει χρόνο για τηλεφωνικές ‘αιτήσεις' και γραφειοκρατική μεταχείριση. Ασφάλεια με ενσυναίσθηση. Αυτό χρειάζεται η χώρα μας".

