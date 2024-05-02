Eurovision 2024: Νέο βίντεο από τις πρόβες της Μαρίνας Σάττι

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες της Μαρίνας Σάττι και της ελληνικής αποστολής για τον ημιτελικό της Eurovision 2024.

Η τραγουδίστρια, που ήδη έχει κάνει την πρώτη της πρόβα στη σκηνή του Μάλμε, συνεχίζει την προετοιμασία της.

«Οι πρόβες για την ελληνική αποστολή δεν σταματούν ποτέ! Καθημερινά η Μαρίνα και η ομάδα της, δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό!», έγραψε ο επίσημος λογαριασμός της ΕΡΤ για την Eurovision, ποστάροντας βίντεο από πρόβες της Μαρίνας Σάττι με τους χορευτές της.

Πηγή: skai.gr

