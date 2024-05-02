Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός
Το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει τη χειρότερη οικονομική επίδοση μεταξύ των χωρών του G7 τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με τις καινούριες προβλέψεις του ΟΟΣΑ.
Ο διεθνής οργανισμός μειώνει την πρόβλεψή του για το ρυθμό ανάπτυξης της βρετανικής οικονομίας στο 0,4% για φέτος και στο 1% το 2025. Οι προηγούμενες αντίστοιχες προβλέψεις τον Μάρτιο ήταν 0,7% και 1,2%.
Αυτό σημαίνει πως το 2025 η βρετανική οικονομία θα έχει τον βραδύτερο ρυθμό ανάπτυξης από τις πιο αναπτυγμένες οικονομίες του κόσμου και φέτος τη δεύτερη χαμηλότερη επίδοση πίσω από τη Γερμανία (0,2%).
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η οικονομική ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι συγκρατημένη λόγω της περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής, των μειωμένων κρατικών δαπανών και των υψηλών επιτοκίων.
