Κοντά σε μία ιστορική συμφωνία βρίσκονται οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία που θα προσφέρει στο Ριάντ εγγυήσεις ασφάλειας και θα ανοίξει τον δρόμο για την εξομάλυνση των διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Η συμφωνία θα επαναφέρει Ισραήλ και Σαουδική Αραβία στη συζήτηση που είχε ανοίξει πριν τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς. Οι διαπραγματεύσεις έχουν επιταχυνθεί τις τελευταίες εβδομάδες και πολλοί αξιωματούχοι είναι αισιόδοξοι ότι η Ουάσιγκτον και το Ριάντ θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία σύντομα.

Μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να αναμορφώσει δυνητικά τη Μέση Ανατολή καθώς πέρα από την ενίσχυση της ασφάλειας του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας, θα ενίσχυε τη θέση των ΗΠΑ στην περιοχή έναντι του Ιράν και της Κίνας.



