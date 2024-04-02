Τουρκία: Διπλωματική εξόρμηση Ερντογάν μετά τις εκλογές και τη γιορτή του Ραμαζανίου

Διπλωματικές πρωτοβουλίες δρομολογεί ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τις δημοτικές εκλογές της περασμένης Κυριακής και την αποδέσμευσή του από τις προεκλογικές υποχρεώσεις.

Έτσι, μετά και το μπαϊράμι του Ραμαζανίου (την εορτή Εϊντ αλ-Φιτρ, 10-12 Απριλίου) αναμένεται στην 'Αγκυρα ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Ο Τούρκος προέδρος επισκέφθηκε το Κάιρο τον περασμένο Φεβρούαριο, πρώτη φορά έπειτα από 12 χρόνια, και προσκάλεσε τον Αλ Σίσι να επισκεφθεί την Τουρκία, λέγοντας ότι η επίσκεψη αυτή θα αποτελέσει μια νέα καμπή στις σχέσεις των δύο χωρών. «Ανυπομονώ να ανταποκριθώ στην πρόσκληση του προέδρου Ερντογάν και να επισκεφθώ την Τουρκία τον ερχόμενο Απρίλιο», είχε δηλώσει τότε ο Αιγύπτιος πρόεδρος.

Επίσης, για το τέλος του Απριλίου προγραμματίζεται επίσκεψη στην Τουρκία του προέδρου της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ.

Προηγουμένως προγραμματίζεται για τις 22 Απριλίου επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερνοτγάν στη Βαγδάτη, όπου θα θέσει το αίτημα της από κοινού αντιμετώπισης από Τουρκία και Ιράκ της κουρδικής οργάνωσης ΡΚΚ, κατά μήκος της κοινής μεθορίου των δύο χωρών σε βάθος 30 και πλέον χιλιομέτρων εντός του ιρακινού εδάφους. Στις 15 Μαρτίου, τη Βαγδάτη επισκέφθηκε υψηλόβαθμη τουρκική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τους υπουργούς Εξωτερικών και 'Αμυνας και τη συμμετοχή του αρχηγού της υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ.

Προ ημερών η εφημερίδα Milliyet ανέφερε ότι στις 23 Απριλίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η κυοφορούμενη εδώ και καιρό επίσκεψη του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Τουρκία.

Στις 9 Μαΐου, ο Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να επισκεφθεί την Ουάσινγκτον, όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Τέλος, για τον Μάιο είναι προγραμματισμένη η επίσκεψη στην 'Αγκυρα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πηγή: skai.gr

