Του Αντώνη Αντζολέτου

Τα βλέμματα της δημοσκόπησης της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ στράφηκαν για άλλη μια φορά στη σύγκρουση ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση. Στην Κουμουνδούρου εκτιμούν πως η «κανονικότητα αποκαθίσταται» και το κόμμα τους δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα να τερματίσει πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Μιλούν, μάλιστα για «ανατροπή», όπως την περιέγραψε ο Στέφανος Κασσελάκης στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ και τη Σία Κοσιώνη, που περιλαμβάνει τη σημαντική μείωση της «ψαλίδας» με τη Νέα Δημοκρατία. Στη Χαριλάου Τρικούπη θυμίζουν πως και το καλοκαίρι οι δημοσκοπήσεις τους είχαν υποεκτιμήσει και σε κάθε περίπτωση δεν πιστεύουν πως το παιχνίδι έχει τελειώσει. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία αποτυπώνεται στο 33%, ακολουθούν ο ΣΥΡΙΖΑ με 15% και το ΠΑΣΟΚ με 12,5%. Η άνοδος της Ελληνικής Λύσης (9%) αποτελεί ένα από τα σημαντικά ευρήματα δείχνοντας την πίεση που δέχεται το κυβερνών κόμμα από τα δεξιά του. Ακολουθούν ΚΚΕ 8,5%, Σπαρτιάτες 3%, Νίκη 3,5%, Πλεύση Ελευθερίας 3,5%, Νέα Αριστερά 3%.

Μόνο δύο μήνες έχουν απομείνει μέχρι τις ευρωεκλογές και στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ ψάχνουν να βρουν τις «δεξαμενές» στις οποίες πρέπει να απευθυνθούν προκειμένου να αυξήσουν τα ποσοστά τους. Αποτελεί πάντα το κρίσιμο δεδομένο σε μια εκλογική αναμέτρηση, καθώς και οι αναποφάσιστοι είναι ένα ανομοιογενές κοινό που για διαφορετικούς λόγους έχουν επιλέξει τον «καναπέ» τους αντί για την κάλπη. Οι ψηφοφόροι που το προφίλ τους ταιριάζουν πολύ και στα δυο στρατόπεδα είναι όσοι επιθυμούν να στείλουν ένα μήνυμα διαμαρτυρίας στη Νέα Δημοκρατία και πιο σίγουρα όσοι έχουν αποφασίσει να βρεθούν απέναντί της.

Από τον Σεπτέμβριο και μετά, με την ανάδειξη του Στέφανου Κασσελάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο κόσμος που παρακολουθεί το κόμμα έχει αλλάξει σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Ο νέος πρόεδρος έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται σε διαφορετικά ακροατήρια «σπάζοντας» σε πολλές περιπτώσεις τα στεγανά της Αριστεράς. Κόσμος με πιο εναλλακτικές απόψεις και νέοι που μέχρι πρότινος είχαν μια αποστροφή προς την εξουσία βλέπουν στον κ.Κασσελάκη να εκπροσωπεί μια νέα αντίληψη και να μιλά μια διαφορετική γλώσσα. Σε αυτό έχουν συμβάλλει σημαντικά και τα social media τα οποία χειρίζεται με την ομάδα του άριστα. Είχε θεωρηθεί, άλλωστε πολύ επιτυχημένη η ανάλογη καμπάνια που είχε κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις διπλές κάλπες του καλοκαιριού με το TikTok και το Instagram να παίρνουν «φωτιά».

Αυτό δεν σημαίνει πως η συσπείρωση του κόσμου που εμπιστεύθηκε το κόμμα το 2012 δεν είναι το ζητούμενο.

Το μεγάλο στοίχημα για τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι να κεφαλαιοποιήσει την πρωτοβουλία που πήρε στη Βουλή για το δυστύχημα των Τεμπών και ένωσε τις δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ «γειτνιάζει» με τη Νέα Δημοκρατία συνεπώς το κέντρο είναι ο χώρος που παραδοσιακά του ανήκε και θέλει να ανοιχτεί.

Όχι πως για την Κουμουνδούρου δεν είναι επίσης ένα στοίχημα. Απλώς για τη Χαριλάου Τρικούπη την περίοδο που έδειχνε να κατακτά δημοσκοπικά τη δεύτερη θέση εμφανιζόταν να έχει ένα πλεονέκτημα. Το σημαντικό είναι πως η 9η Ιουνίου δεν είναι εθνικές κάλπες οπότε το ΠΑΣΟΚ δεν κινδυνεύει τόσο πολύ να μη «σταυρωθεί» στο όνομα της πολιτικής σταθερότητας. Αρκετοί ψηφοφόροι που δεν πέρασαν ποτέ την πόρτα της Κουμουνδούρου είναι πολύ πιθανό να κατευθυνθούν προς το «πράσινο στρατόπεδο» αρκεί το επόμενο διάστημα οι πρωτοβουλίες να είναι τέτοιες που να κεντρίσουν το ενδιαφέρον τους. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάντως, όπως και ο Στέφανος Κασσελάκης έχουν περάσει πλέον στην αντιπολίτευση του «σκληρού ροκ» σφυροκοπώντας αδιάκοπα την κυβέρνηση.

Το ΚΚΕ παραμένει σε υψηλά ποσοστά, ενώ και η Πλεύση Ελευθερίας εμφανίζεται ελαφρώς ενισχυμένη μετά τη μάχη της πρότασης δυσπιστίας. Η Νέα Αριστερά στη δημοσκόπηση της Pulse βρίσκεται στο όριο εισόδου στην Ευρωβουλή. Κινείται σε διαφορετικό πεδίο, σαφώς πιο αριστερά από τον ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας συνεχώς την Κουμουνδούρου πως έχει πάρει μια στροφή «απολίτικη» με life style χαρακτηριστικά. Θέλει να φέρει στις τάξεις της τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν πάρει «διαζύγιο» με το κόμμα, αλλά και να επικοινωνήσει με νέο κόσμο που έχουν προοδευτικό πρόσημο.

Πηγή: skai.gr

