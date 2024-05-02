Ozzy Osbourne: Θέλει να κερδίσει Όσκαρ – Το ακούει η Ακαδημία;

Ο Όζι Όσμπορν αποκάλυψε ποια τιμητική διάκριση επιθυμεί να αποσπάσει. Στο τελευταίο επεισόδιο του προγράμματος στο SiriusXM «Ozzy Speaks», ο πρώην αρχηγός των Black Sabbath ρωτήθηκε τι δεν έχει επιτύχει ακόμη στην πολυετή και λαμπρή καριέρα του. Τώρα που σύντομα πρόκειται να μπει στο Rock & Roll Hall of Fame ως σόλο τραγουδιστής, μένει μόνο ένα πράγμα που Όζι Όσμπορν δεν έχει κερδίσει ακόμη: ένα Όσκαρ.

«Πρέπει να είσαι σε ταινία για να κερδίσεις ένα Όσκαρ» απάντησε ο συμπαρουσιαστής του Μπίλι Μόρισον γελώντας. «Λοιπόν, με ρώτησες τι δεν έχω κερδίσει» απάντησε ο Όσμπορν επισημαίνοντας ότι άλλοι μουσικοί έχουν κερδίσει Όσκαρ παρ' όλο που δεν έπαιξαν σε ταινία. «Ο Έλτον Τζον έχει ένα για τραγούδι», διευκρίνισε.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Όζι Όσμπορν είπε ότι «θα ήθελε να κάνει μια συναυλία χωρίς να πέσει κάτω» και ότι χρειάζεται χρόνος για την αποκατάστασή του από τις επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε.

Ο τραγουδιστής είχε δηλώσει ότι θα ήθελε να εμφανιστεί σε συναυλία, αλλά εξακολουθεί να δίνει αγώνα για να «σταθεί σωστά». «Ίσως να κάνω κάτι μια μέρα. Μου λείπει τρομερά» τόνισε.

Τον περασμένο Νοέμβριο εξήγησε ότι έπρεπε να «αποδεχτεί το γεγονός» ότι επιστροφή στις συναυλίες μπορεί να μην είναι δυνατή λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της νόσου του Πάρκινσον και της ανάρρωσης από πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.