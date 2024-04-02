Ιμάμογλου: Ευχαριστώ Κωνσταντινούπολη, νίκησε η Δημοκρατία, η ισότητα και η αδελφοσύνη

Μήνυμα ευχαριστίας στους πολίτες της Κωνσταντινούπολης έστειλε με βίντεο ο επανεκλεγείς δήμαρχος της πόλης Εκρέμ Ιμάμογλου για το αποτέλεσμα της περασμένης Κυριακής: «Ευχαριστώ Κωνσταντινούπολη. Νίκησε η Δημοκρατία, η ισότητα και η αδελφοσύνη» λέει στο βίντεο.

«Σήμερα το πρωί νίκησαν 16 εκατομμύρια άνθρωποι. Οι μαμάδες και οι μπαμπάδες που το μέλλον των παιδιών του το βλέπουν με μεγαλύτερη ασφάλεια. Οι νέοι που θέλουν μεγαλύτερη ευκαιρία στην ισότητα. Οι αγρότες που παίρνουν υποστήριξη για την παραγωγή τους. Νίκησαν οι γυναίκες, οι συνταξιούχοι, τα ΑΜΕΑ, οι εργάτες. Σήμερα νίκησε η αδελφοσύνη, η ισότητα και δημοκρατία. Απέναντι σε αυτούς που λένε 'η Κωνσταντινούπολη είναι δικοί μας'. Νίκησαν αυτοί που λένε 'η Κωνσταντινούπολη είναι όλων μας'. Τώρα η ώρα είναι να πάμε πρόσω ολοταχώς. Ευχαριστώ Κωνσταντινούπολη!».

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου βρέθηκε χθες κοντά στον κόσμο κάνοντας χαλαρή βόλτα στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης.

«Δήμαρχε...όλοι μαζί προσπαθήσαμε αλλά κανένας άλλος δε θα μπορούσε να τους ρίξει..... Μόνο εσείς. Είσαι η κόρη του ματιού μας. Εκρέμ, ανύψωσες το χαμένο ηθικό της Κωνσταντινούπολης».

Από την άλλη, ο Ερντογάν καλεί σήμερα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και θα ζητήσει εξηγήσεις για την εκλογική ήττα.

Εν τω μεταξύ, η εφημερίδα Μilliyet αναφέρει ότι «ο Ερντογάν εστιάζει την προσοχή στην επίσκεψη Μητσοτάκη, Πούτιν και στη συνάντηση με τον Μπάιντεν».

«Ο Ερντογάν νόμιζε πως είναι ανίκητος. Είδε πως δεν είναι έτσι» αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετά το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής που έδωσε τη νίκη στον Ιμάμογλου.

«Είναι μόνος του και επικρατεί ένα καθεστώς του ενός ανθρώπου» σχολιάζουν στην Τουρκία.

Ο Φατίχ Πορτακάλ, παρουσιαστής στο SOZCU TV, ανέφερε: «Κύριε πρόεδρε, αναρωτιέμαι τι μήνυμα πήρατε.Τι θα κάνετε τα επόμενα 3,5 χρόνια. Η κυβέρνησή σας διοικείται με το σύστημα του ενός ανθρώπου και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Ζούμε αυτό το αποτέλεσμα, διότι το κόμμα σας είναι με το καθεστώς του ενός ανθρώπου. Στο κόμμα σας δεν υπάρχει δημοκρατία γι αυτό δε βρήκατε σοβαρούς υποψηφίους για την Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη. Δεν έχετε μαζί σας ένα δεύτερο άτομο δε δημιουργήσατε ένα άτομο. Και επειδή στο κόμμα σας δεν υπάρχει δημοκρατία, έτσι και στη χώρα υπάρχει το καθεστώς του ενός ανθρώπου. Ο Ερντογάν θεωρούσε τον εαυτό του ανίκητο. Όπως και το κοινό του νόμιζε πως είναι ανίκητος. Έλεγαν πως όταν εμφανιστεί ο Ερντογάν θα έρθει και η νίκη. Όμως δεν έγινε έτσι».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.