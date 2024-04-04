Για τους αδιανόητους χειρισμούς των αστυνομικών στην υπόθεση δολοφονίας της 28χρονης έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων κλήθηκε να τοποθετηθεί η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη, τονίζοντας αρχικά ότι «η κοπέλα αφέθηκε μόνη της στην πιο κρίσιμη στιγμή».
«Να ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχει πλαίσιο προστασίας για την ενδοοικογενειακή βία, παρά τη σωρεία λαθών. Έχουν απομακρυνθεί από τη θέση τους όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αλλά και ο χειριστής του 100 με αυτό το ανεκδιήγητο "δεν είναι το περιπολικό ταξί"».
Κληθείς να απαντήσει στις διαβεβαιώσεις ότι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία με την ίδια, θα προχωρήσουν στη σύσταση μονάδων αντιμετώπισης έμφυλης βίας και ότι στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα υπήρχε ανάλογη μονάδα, η κ. Ζαχαράκη είπε «Στο συγκεκριμένο τμήμα υπήρξε σωρεία λαθών που ελέγχονται οι υπαίτιοι».
Στην ερώτηση πού μπορεί να απευθυνθεί μετά το «φιάσκο» της αστυνομίας ένα ευάλωτο άτομο που υφίσταται βία, η υπουργός είπε ότι το τηλεφωνικό κέντρο 15900 έχει δεχθεί στους 3 πρώτους μήνες 1.579 έχουν μιλήσει και ζητήσει βοήθεια».
Σε δομές, όπως είπε, φιλοξενούνται 67 γυναίκες με 78 παιδιά, σε μονάδες με δωρεάν νομική και ψυχολογική στήριξη.
