Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της ΕΛΑΣ για το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην οδό Πειραιώς, όπου 26χρονος οδηγός ΙΧ παρέσυρε και τραυμάτισε δυο γυναίκες, 53 και 33 ετών, μητέρα και κόρη αντίστοιχα, και τα τρία παιδιά της 33χρονης , δύο αγόρια 10 και 5 ετών και ένα κορίτσι 8 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 26χρονος οδηγός στην κατάθεση του υποστήριξε ότι τα άτομα εμφανίστηκαν ξαφνικά μπροστά του, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε προκειμένου να διαπιστωθεί αν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.

Παράλληλα η Τροχαία Πειραιά, που έχει αναλάβει την προανάκριση της υπόθεσης, παίρνει καταθέσεις και από άλλους μάρτυρες προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες του ατυχήματος.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη και αναμένεται εντός της ημέρας να μεταφερθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πειραιά.

Αναφορικά με την κατάσταση των τραυματιών, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, το 5χρονο αγοράκι διακομίστηκε αρχικά στο Τζάνειο νοσοκομείο όπου διασωληνώθηκε και διακομίστηκε στη συνέχεια στο Παίδων Αγ. Σοφία. Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση. Τα αδέλφια του, ένα αγόρι 10 ετων και ένα κορίτσι 8 ετών μεταφέρθηκαν με το ΕΚΑΒ στο Παίδων Αγ. Σοφία όπου διαπιστώθηκε ο ελαφρύς τραυματισμό τους. Νοσηλεύονται σε χειρουργική κλινική και είναι εκτός κινδύνου.

Η 53χρονη και η 33χρονη νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Ερυθρός με κατάγματα γόνατος και κνήμης αντίστοιχα.

Πηγή: skai.gr

