Dua Lipa: Δεν είχα το άγχος να γίνω διάσημη – Δεν χρησιμοποιώ την κριτική ως εκδίκηση

Έχει κάνει όνομα στη μουσική βιομηχανία. Ωστόσο, η Dua Lipa αποκάλυψε ότι η άνοδός της στον συγκεκριμένο χώρο όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν εύκολη. Η διάσημη τραγουδίστρια μίλησε, επίσης, για το πώς αντιμετωπίζει τη φήμη, αλλά και τα σχόλια «μίσους» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο…

Η 28χρονη τραγουδίστρια συνάντησε τον Zane Lowe στο Apple Music 1, καθώς ετοιμάζεται για την κυκλοφορία του τρίτου άλμπουμ της, «Radical Optimism».

«Επιτέλους, είμαι σε ένα σημείο της καριέρας μου όπου νιώθω πραγματικά σίγουρη. Μου πήρε πολύ καιρό για να φτάσω σε αυτό το σημείο. Είναι η πρώτη φορά που μιλάω για οτιδήποτε, τον τίτλο του άλμπουμ, τον δίσκο, τα τραγούδια».

Μάλιστα, η ίδια παραδέχτηκε ότι η συγγραφή τραγουδιών είναι μια μορφή θεραπείας για εκείνη: «Γράφοντας αυτά τα τραγούδια, είναι μια μορφή θεραπείας για μένα. Νιώθεις ευάλωτη όταν γράφεις τις σκέψεις σου σε μελωδία και μετά τις ‘’καταναλώνουν’’ άλλοι άνθρωποι».

Η καλλιτέχνις ανέφερε ότι ήξερε από την αρχή ποιος θα είναι ο τίτλος του άλμπουμ της. Όσο για το πώς έχει αντιμετωπίσει την κριτική και τα κακόβουλα σχόλια από τότε που απέκτησε φήμη, η Dua Lipa επισήμανε: «Μπορεί να υπάρξει μια στιγμή που οι άνθρωποι σε αγαπούν πραγματικά και και λες, ω, αυτό είναι υπέροχο. Ειδικά στην αρχή. Έδινα συνεντεύξεις και ο κόσμος ρωτούσε: "Πώς αντιμετωπίζεις το μίσος;". Κι εγώ έλεγα: "Δεν δέχομαι καθόλου μίσος. Είναι υπέροχα." Στη συνέχεια, αυτό άλλαξε πολύ γρήγορα και θυμάμαι ακόμα και όταν ήταν η υποψηφιότητα για τον καλύτερο νέο καλλιτέχνη στα Grammy και την είχα κερδίσει, υπήρχαν άνθρωποι στο διαδίκτυο που έλεγαν ότι δεν το άξιζε. Ωστόσο, προσπαθώ να μην χρησιμοποιώ την κριτική ως εκδίκηση».

Για το ζήτημα της διασημότητας, η τραγουδίστρια ανέφερε ότι ήταν κάτι που δεν το επιζητούσε, ούτε το σκεφτόταν. «Δεν είχα το άγχος να γίνω διάσημη. Ποτέ δεν το σκέφτηκα».

Και πρόσθεσε: «Υπάρχει αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι το τελευταίο τραγούδι στο άλμπουμ και ονομάζεται "Happy for You". Και αγαπώ αυτό το τραγούδι γιατί, για μένα, έχει να κάνει με το να βλέπεις κάποιον με τον οποίο ήσουν μαζί να προχωράει και να χαίρεσαι πραγματικά γι' αυτόν. Πρέπει να συγχωρείς, να μεγαλώνεις και να είσαι εντάξει με το παρελθόν για να προχωρήσεις με αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει».

Πηγή: skai.gr

