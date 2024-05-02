Στο 10,2% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Μάρτιο εφέτος, έναντι του αναθεωρημένου προς τα άνω 11,4% τον Μάρτιο 2023 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 10,8% τον Φεβρουάριο 2024. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 492.867 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 47.319 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2023 (8,8%) και κατά 24.176 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2024 (4,7%).

Στις γυναίκες, το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 13,8% από 14,6% τον Μάρτιο πέρυσι και στους άνδρες σε 7,2% από 8,7%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 21,1% από 24,8% τον Μάρτιο 2023 και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 9,6% από 10,6%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.325.848 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 115.672 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2023 (2,7%) και κατά 33.442 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2024 (0,8%).

Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 2.966.414 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 95.459 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2023 (3,1%) και κατά 11.608 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2024 (0,4%).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.