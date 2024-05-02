Αυξημένες κατά 50,2% ήταν οι εισαγωγές φρούτων και λαχανικών στη χώρα μας τον Απρίλιο, φτάνοντας τους 88.851 τόνους έναντι 59.156 τόνων τον ίδιο μήνα του 2023.

Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT-HELLAS, η μεγαλύτερη αύξηση στις εισαγωγές καταγράφηκε στις πατάτες, φτάνοντας τους 44.590 τόνους (+102,5%) έναντι 22.018 τόνων τον Απρίλιο του 2023.

Ακολουθούν τα μήλα με αύξηση 344% (3.626 τόνους τον Απρίλιο του 2024 έναντι 816 τόνων τον Απρίλιο του 2023), οι τομάτες με 89,9% (334 τόνους τον Απρίλιο του 2024 έναντι 176 τόνων τον Απρίλιο του 2023) και τα πορτοκάλια όπου οι εισαγωγές έφτασαν τους 413 τόνους έναντι των 125 τόνων του περσυνού Απριλίου.

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ειδικός Σύμβουλος του Συνδέσμου, Γιώργος Πολυχρονάκης «η εισαγωγή νωπών φρούτων και λαχανικών δείχνει συνεχή ανάπτυξη του ξένου ανταγωνισμού τόσο στην χώρα μας όσο και στις λοιπές κοινοτικές αγορές».

Σύμφωνα με τον ίδιο «εντύπωση προκαλεί η εισαγωγή παραγομένων στην χώρα μας, νωπών φρούτων και λαχανικών σε αυτάρκεια με ποσότητες που μπορούν να καλύψουν την εγχώρια ζήτηση και που η περίσσεια τους εξάγεται, καταγράφοντας χρόνο με τον χρόνο ρεκόρ τόσο σε ποσότητες όσο και σε αξίες».

Υπογραμμίζει ότι όσα φρούτα καταφτάνουν στη χώρα μας από τρίτες χώρες θα πρέπει να «πληρούν τις ίδιες ποιοτικές προδιαγραφές που απαιτούνται για τους παραγωγούς της ΕΕ» προσθέτοντας πως οι «παρεμφερείς έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται και στα αποστελλόμενα-εξαγόμενα οπωροκηπευτικά προϊόντα προς διασφάλιση της φήμης των προϊόντων μας που θα συμβάλλει στην περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών τους».

Οι εισαγωγές το α΄ τετράμηνο του 2024

Αυξημένες είναι οι εισαγωγές συνολικά το 'α τετράμηνο του 2024. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία οι εισαγόμενες ποσότητες φρούτων και λαχανικών έφτασαν τους 321.705 τόνοι έναντι 242.314 τόνων το αντίστοιχο διάστημα 2023 αυξημένες κατά 32,76%.

Οι εισαγωγές διαμορφώνονται ως εξής:

* 175.810 τόνοι πατάτες έναντι 112.601 τόνων το 2023 (+56,05%) προερχόμενες από την Αίγυπτο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Κύπρο.

* 90.027 τόνοι μπανάνες έναντι 81.863 τόνων το 2023 (+9,97%) προερχόμενες από τον Ισημερινό και ακολουθούν Κόστα Ρίκα και Κολομβία.

* 7.742 τόνοι κρεμμύδια, έναντι 17.278 τόνων πέρσι μειωμένες κατά -55,2%. Η πλειονότητα των εισαγωγών προέρχεται από την Ολλανδία και ακολουθούν Αυστρία και Γερμανία.

* 1.282 τόνοι τομάτες έναντι 434 τόνων το 2023 (+ 195,4%) προερχόμενες από Τουρκία και Ισπανία.

* 1.934 τόνοι πιπεριές/γλυκοπιπεριές έναντι 1.393 τόνων το 2023 (+38,8%) προερχόμενες από Ιορδανία, Ισραήλ και Ολλανδία.

* 10.887 τόνοι μήλων έναντι 3.071 πέρσι αυξημένες κατά +254,5%, προερχόμενα από Βόρεια Μακεδονία και ακολουθούν Πολωνία και Ιταλία.

* 2.085 τόνοι αβοκάντο έναντι 1.002 τόνων πέρυσι (+108,1%) προερχόμενα από Ολλανδία και ακολουθούν Ισραήλ και Κύπρος.

* 1.132 τόνοι ακτινίδια έναντι 144 τόνων το περασμένο έτος (+686%) προερχόμενα από Ιράν και ακολουθούν Ιταλία και Ισπανία

* 1.470 τόνοι πορτοκάλια έναντι 225 πέρσι (+553%) προερχόμενα κυρίως από Αίγυπτο και ακολουθούν με μικρότερες ποσότητες άλλες χώρες.

* 4.643 τόνοι μανιτάρια έναντι 4.517 τόνων το 2023 (+2,8%) προερχόμενα από Πολωνία και ακολουθούν Ρουμανία και Ιταλία.

Τέλος, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Συνδέσμου, εισήχθησαν και άλλα φρούτα και λαχανικά όπως κολοκυθάκια, καρότα, λάχανα, μαρούλια ακόμη και ραπανάκια κ.α.

